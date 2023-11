Ende eines Irrtums beim FC Rot-Weiß Erfurt

Maximilian Pronichev (rechts) in seinem letzten Heimspiel für den FC Rot-Weiß gegen den BFC Dynamo.

Erfurt Marco Alles über die personelle Neuausrichtung des Fußball-Regionalligisten

Das Missverständnis währte vier Monate. Unmittelbar vor Saisonbeginn noch als großer Hoffnungsträger von den Erfurtern verpflichtet, ist Maximilian Pronichev schon wieder Geschichte. Wer auf die Vita des 26-Jährigen schaut, kann nicht verwundert sein. Lange hielt es der Vielgepriesene nirgends aus. Der FC Rot-Weiß stellte bereits die neunte Station einer Karriere dar, bei der bestenfalls Halbzeit ist.

Sportkommentator Porträt Marco Alles Foto: Marco Schmidt / Erfurt

Vom Königstransfer zum Bauernopfer in der sportlichen Krise? Mitnichten. Pronichev hat die Erwartungen nie erfüllt. Für einen, der Taktgeber des Erfurter Spiels sein sollte und dafür auf dem Feld jede Menge Freiheiten genoss, tauchte er viel zu häufig ab. Vor allem in schwierigen Phasen blieb der Russe nahezu unsichtbar. Zudem soll es in der Kabine ob seines eigenwilligen Charakters nicht selten geknistert haben.

Ihn allein für den frappierenden Abwärtstrend der letzten Wochen verantwortlich zu machen, wäre jedoch zu einfach. Auch andere Führungskräfte und jene, die diesen Anspruch an sich haben, enttäuschten über weite Strecken. Zudem muss sich Trainer Fabian Gerber ankreiden lassen, dass er es nicht geschafft hat, den zweifellos begabten Offensivspieler in die Mannschaft und sein System zu integrieren.

Pronichevs Rauswurf ist gleichzeitig ein deutliches Zeichen für einen Paradigmenwechsel in dieser Saison: Anstatt mit namhaften Akteuren Aufstiegsambitionen oder Pokalträume zu hegen, will der FC Rot-Weiß ab sofort auf Konsolidierung setzen und vor allem junge Spieler weiterentwickeln. Eine Strategie, mit der der Verein in den vergangenen beiden Jahren erstaunlich gut gefahren ist. Und die, auch aufgrund der bescheidenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, nachhaltiger sein dürfte.

