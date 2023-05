Am 8. August 2020 spielte Nordhausen zuletzt im Pokal-Halbfinale gegen den FC Carl Zeiss. Der heutige Jenaer Co-Trainer René Lange erzielte damals das 1:0 per Elfmeter gegen Torwart Valentin Henning. Am Ende setzte sich der spätere Pokalsieger 2:0 durch.