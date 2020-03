Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endurocross in Hamma: Nach einem Lauf abgebrochen

Kaum ging es richtig los, da war auch schon wieder Schluss. Der vierte Lauf des EnduroXCross am Samstag auf der Rennstrecke in Hamma musste mittendrin abgebrochen werden. Zwei Stunden haben den Veranstaltern in etwa gefehlt, so lange hätte die Allgemeinverfügung noch warten können.

Denn um die Mittagszeit kam die Auflage, dass Personenansammlungen von 500 auf 50 reduziert wurden. Da hatten die Organisatoren um Jan Hoffmann gar keine andere Wahl, als den EnduroXCross abzubrechen. „Klar waren wir nicht gerade begeistert. Doch uns blieb ja nichts weiter übrig. Es ist einfach sehr ärgerlich“, sagte Jan Hoffmann, Vorsitzender des MSC Hamma und Organisator der Veranstaltung. Das positive an der schwierigen Situation war, dass zumindest ein Lauf in allen Altersklassen durchgeführt werden konnte und es so eine Wertung. „Das Prozedere haben wir dann so schnell wie möglich durchgezogen. Siegerehrung, Gratulationen und dann weg. Wir mussten die Leute quasi rausschmeißen. Sowas gefällt niemanden. Uns war klar, dass wir ein Risiko eingegangen sind und uns war auch bewusst, dass es abgesagt werden könnte. Nur ist es eben immer noch was anderes, wenn es dann wirklich passiert“, sagte Hoffmann. In den vergangenen drei Jahren war an Wetter alles dabei – Schnee, Frost, Regen, Schlamm, heftiger Wind. Die ganze Bandbreite. Diesmal herrlichster Sonnenschein. Genau dabei musste abgebrochen werden. „Ironie des Schicksals“, wie Hoffmann es mit etwas Galgenhumor betitelte. Dadurch, dass das Crossrennen vermutlich die einzige Sportveranstaltung im näheren Umkreis war, kamen sehr viele Besucher, mit denen Hoffmann und seine Leute nicht gerechnet hatten. „Bei 499 haben wir stoppen müssen. Jeder weitere musste draußen bleiben. Das war vorher nicht abzusehen.“ Mit knapp 90 Startern war das Rennen zwar nicht so gut besucht wie voriges Jahr, einige hatten kurzfristig abgesagt. Dennoch war es eine beträchtliche Zahl, die auf die Strecke ging und den Fahrern sowie einer Fahrerin alles abverlangte. Martin Bauer aus Auleben war mit seinem zweiten Platz in der Klasse zwei übrigens der beste Protagonist aus dem Landkreis. Zur Sperrzone wurde auch die Crossstrecke am Weinberg. Foto: Christoph Keil