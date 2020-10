Frankreich gegen Portugal torlos - Haaland mit Dreierpack

Berlin. Das Duell in der Nations League zwischen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal ist ohne Sieger und Tore geblieben.

Mit dem 0:0 am Sonntagabend im Stade de France verpasste Frankreich auch die Revanche für das verlorene Endspiel bei der Europameisterschaft 2016 an gleicher Stelle. Beide Teams stehen mit sieben Punkten aus drei Spielen an der Spitze der Gruppe 3 in Liga A. Im zweiten Spiel der Gruppe gewann Kroatien durch einen späten Treffer des Hoffenheimers Andrej Kramaric gegen Schweden mit 2:1.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft gewann das Top-Duell in Gruppe 2 gegen Belgien. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate siegte in London mit 2:1 (1:1) und übernahm damit die Tabellenführung von den zuvor zwölf Mal in Serie siegreichen Belgiern. Den Siegtreffer erzielte Mason Mount mit einem abgefälschten Schuss (64.). Im zweiten Gruppenspiel gewann Dänemark in Island mit 3:0. Die Isländer haben damit auch ihr insgesamt siebtes Nations-League-Spiel verloren.

Polen und Italien trennten sich in Gruppe 1 ebenso torlos wie Bosnien-Herzegowina und die Niederlande beim Pflichtspieldebüt des neuen Bondscoachs Frank de Boer.

Herausragender Akteur des Nations-League-Abends war Borussia Dortmunds Erling Haaland: Der Norweger erzielte beim klaren 4:0 (2:0)-Sieg gegen Rumänien erstmals im Nationaltrikot drei Treffer (13., 64., 74.) und steht nun bei sechs Toren in seinen ersten sechs Einsätzen für die Nationalmannschaft. Das vierte Tor erzielte Alexander Sörloth von RasenBallsport Leipzig (39.).

