Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfolgreicher Spieltag für TSV Stadtroda

Am Samstag lud der TSV Stadtroda zum ersten großen Heimspieltag der Saison ein. Mit dem Auswärtsspiel der Herren sollten alle Handballmannschaften des TSV im Einsatz sein.

Das Fundament für einen erfolgreichen Spieltag wollten die D-Jugendlichen gegen Fortuna Großschwabhausen bauen, und die fleißigen Handwerker legten gleich richtig los. Die Gegenwehr der Gäste war schnell durchbohrt, und die Schützlinge von Architektin Madeleine Busch schraubten das Leder des Öfteren ins gegnerische Tor. Nora Schulz und Marcel Leser bauten mit ihren zusammen 22 Toren das Gerüst für einen nahezu mühelosen ersten Heimsieg der Saison. Durch eine tolle Mannschaftsleistung konnte nach Abpfiff ein 35:24 Endergebnis in Beton gemeißelt werden.

Die Stimmung in der Halle war also schon sehr gut, als die Mädels der A-Jugend das Feld betraten. Die Motivation vorm ersten Spiel der Saison war groß, das sollte auch der SV Town & Country zu spüren bekommen. Von Sekunde eins an agierten beide Mannschaften auf einer Augenhöhe und gestalteten das Spiel sehr eng. Die Gäste aus Behringen erkämpften sich bis zur Halbzeitpause eine knappe 14:16 Führung, aber dieses Brot war noch nicht gegessen. Knapp 20 Minuten lang gelang es, den Vorsprung zu wahren. Doch dann drehte Stadtroda auf, bis es fünf Minuten vor Schluss 28:28 stand. Jetzt ging das Zittern erst richtig los. Wer behält die Nerven und holt sich den Sieg? Die Antwort war eindeutig: Stadtroda! Die Gastgeber bestraften jeden Fehler mit einem Konter und sicherten sich einen knappen, aber verdienten 33:30 Auftaktsieg. Hervorzuheben ist hier Annica Nöckler, die zwölf Tore erzielte.

Die halbe Mädelsmannschaft blieb anschließend auf dem Parkett, um auch in den Reihen der Frauen Höchstleistungen zu vollbringen. Auch der Spielverlauf war verdächtig ähnlich. Bis zum 8:8 zur Pause gab es kein dominierendes Team. Und so ging es auch weiter. Stadtroda schnupperte kurz vor Abpfiff, mit einer Zwei-Tore-Führung am Sieg, aber die Jenenser Favoriten ließen nicht locker. Ein stetiges Hin und Her zwischen Heimsieg und Unentschieden. Die letzte Spielminute brach nun an und es stand 24:23. Nun ging es heiß her und das Schiedsrichtergespann vergab noch drei Zwei-Minutenstrafen. Diese Aufregung nutzte der HBV und glich praktisch mit dem Schlusspfiff aus.

Angespornt von den starken Ergebnissen aus der Heimat, fuhren die TSV Männer zum Verbandsliga Spitzenreiter nach Krölpa. Um hier nun aber einen Sieg mit nach Hause nehmen zu können, dafür müsste man schon regelrecht loslegen wie die Feuerwehr. Überraschend gut konnte der Außenseiter mithalten und bis zum Pausenstand von 13:10 - für die Gastgeber - sogar manchmal in Führung gehen. Drei Tore Rückstand also. Nun brauchte man wirklich die Männer mit dem Blaulicht. Dem kundigen Stadtrodaer Handballfan fällt jetzt natürlich ein, dass unter seinen Spielern ja zwei Feuerwehrmänner hausen. Na klar! Damian Katzenberger und Mario Hundertmark - und die legten auch so richtig los. Die Katze fing im Tor einen Ball nach dem anderen ab, während Hundertmark im Angriff schier nicht zu halten war. Er allein warf 14 Tore und profitierte von einer starken Teamleistung. Stück für Stück pirschte sich Stadtroda ran und auf einmal stand es 16:17. Es wurde mal wieder richtig spannend an diesem Samstagabend. Der Rod’sche Vorsprung stand bis zum Schluss auf Messerschneide. Fünf Minuten waren noch zu spielen und es stand 20:20. Bis, wer auch sonst, Mario Hundertmark noch dreimal einnetzte und den 20:23 Auswärtssieg vollendete.

Die Favoriten geschlagen, alle Zuschauer begeistert und 7:1 Punkte geholt. Was für ein Spieltag!