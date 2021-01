Erfurt Stephan Wetzold über sein Kapitänsamt beim FC Erfurt Nord, den starken Start des Aufsteigers in der Fußball-Thüringenliga, Zusammenhalt während des Lockdowns und Nachlässigkeit gegen Außenseiter.

Erfurt-Nord-Kapitän Wetzold: „Ich habe nie an uns gezweifelt“

Ohne die Binde mit dem großen C kennt man Stephan Wetzold gar nicht mehr. Bereits beim Fußball-Kreisoberligisten VfB Grün-Weiß Erfurt war er, obwohl erst Anfang 20, Mannschaftskapitän, und wurde das nach seinem Wechsel zum FC Erfurt Nord vor acht Jahren nach nur einer Saison ebenfalls. Mit Nord erlebte er den Aufstieg in die Landesklasse, mehrere verpasste Aufstiege in die Thüringenliga, ehe sie es 2020 als Herbstmeister nach dem Saisonabbruch endlich in Thüringens höchste Spielklasse schafften.

Wir sprachen mit dem 32-Jährigen über sein Kapitänsamt, die psychische Belastung des Lockdowns, den starken Saisonstart des Aufsteigers, die Schwäche gegen Außenseiter und eine erhoffte Schlagzeile.

Anfang November hat der FC Erfurt Nord sein letztes Spiel bestritten. Dann kam der abermalige Lockdown. Wie halten Sie sich fit?

Wir haben alle einen Trainingsplan mit Laufeinheiten und Workouts gekriegt und halten uns mehr oder weniger daran. Die Motivation dafür, uns allein fitzuhalten, ist für uns langjährige Mannschaftssportler natürlich schwierig.

Ist es die schwierigste Situation überhaupt, seitdem Sie Fußball spielen?

Definitiv. Es fehlt einem alles sehr, der Fußball an sich und vor allem das Drumherum, nach dem Spiel oder dem Training in der Kabine zu sitzen und über Gott und die Welt zu quatschen. Das ist für uns alle einfach ein extrem wichtiger Ausgleich zur Arbeit, der Lockdown zehrt an den Nerven.

Von einem Kapitän erwartet man, dass er die Mannschaft zusammen und bei Laune hält. Wie funktioniert das während des Lockdowns?

Alle Spieler bemühen sich darum, über Handy und die sozialen Netzwerke miteinander in Kontakt zu bleiben. Es gibt öfter Videoanrufe mit fünf, sechs Leuten oder auch mal ein persönliches Treffen zu zweit. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich mache mir keine Sorgen, dass wir als Mannschaft die Zwangspause gut überstehen.

Sie sind im Sommer 2013 zum FC Erfurt Nord gewechselt und haben sich sofort als Führungsspieler und Kapitän etabliert. Einige Ihrer Mitspieler halten Sie für den wichtigsten Baustein überhaupt in der Mannschaft. Haben Sie diese Entwicklung selbst erwartet?

Nord hat in Person von „Stiege“ (dem damaligen Betreuer und jetzigen Trainer Christian Stieglitz, Anm. d. Red.) eine ganze Weile an mir gebaggert, ehe ich gewechselt bin (lacht). Insofern war mir klar, welchen Plan sie haben, was sie von mir erwarten und dass ich dort den nächsten Entwicklungsschritt machen werde. Da bin ich selbstbewusst genug.

In der Landesklasse hat Ihre Mannschaft den Aufstieg mehrfach knapp verpasst. Woran lag es und haben Sie je an ihr gezweifelt?

Es ist ja nicht ganz einfach, ohne großes Geld gute Fußballer in die Grubenstraße zu locken. Das sind junge Kicker, denen man Zeit geben muss. Gegen die „Großen“ waren wir trotzdem voll da, gegen die vermeintlich leichteren Gegner haben wir allerdings oft geschwächelt, da hat manchmal das letzte Quäntchen gefehlt. Aber ich habe nie an uns gezweifelt, dafür war unsere Qualität immer zu gut.

So gut, dass Sie nach der Herbstmeisterschaft und dem Aufstieg per Quotientenregel 2020 erwartet haben, dass Ihr Team in der Thüringenliga nach neun Spielen mit 17 Punkten Vierter ist?

So einen Start habe ich mir erhofft, aber nicht erwartet. Das ist natürlich überragend. Da spielte auch eine Rolle, dass das Team nach dem kurzfristigen Abgang von Christoph Weichert noch mehr zusammengerückt ist. Zudem haben unsere Flügelflitzer Niklas Kliem und Phillip Menz den nächsten Schritt gemacht und auch Flo Maulhardt war ein Glücksgriff. Dass „Weiche“ nun wieder da ist und Ankaoglu neu dabei ist, verstärkt unseren Kader offensiv noch einmal sehr.

Erfolgsgarant ist bisher aber die Abwehr, mit erst sieben Gegentoren. Und das, obwohl Ihr Nebenmann in der Innenverteidigung, der regionalligaerfahrene Tobias Eckermann, einige Spiele angeschlagen verpasst hat.

Egal, wer gespielt hat, die Jungs haben das hinten überragend gemacht. Auch Mic Metschulat, wenn er für „Ecki“ gespielt hat – das zeigt unser tolles Teamgefüge, mit einer motivierten, starken Ersatzbank. Ich für meinen Teil stehe da hinten halt ein bisschen rum und dirigiere (lacht).

Einziges Manko war in dieser Saison die Auswärtsschwäche, mit zwei Niederlagen gegen die zu diesem Zeitpunkt Letzten Weida und Ohratal sowie dem Pokal-Aus bei Landesklässler Saalfeld. Wie ist das zu erklären?

Das war ja schon in der Landesklasse unser Problem und zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch. Wenn wir der Favorit sind und es mal nicht so läuft, fehlt manchmal der letzte Wille, es unbedingt zu erzwingen.

Macht Sie das als Kapitän nicht fuchsig?

Klar. Wenn sich die Gemüter abgekühlt haben, wird es beim Training angesprochen und analysiert. Ich hoffe, wir lernen daraus.

Vielleicht ja noch in dieser Saison. Sind Sie guter Hoffnung, dass diese fortgesetzt wird?

Zumindest die Hinrunde können wir hoffentlich noch zu Ende spielen, damit die Saison gewertet werden kann. Wir sind, was das angeht, jedenfalls im Soll und lassen es auf uns zukommen.

Welche Schlagzeile würden Sie nach der Saison gern über Ihre Mannschaft lesen?

„Erfurt Nord hält mit einem einstelligen Tabellenplatz souverän die Klasse.“