Erfurter Bob-Talent Hannighofer bekommt Weltcup-Einsatz

Eine vorzeitige Weihnachtsüberraschung hatte Bob-Bundestrainer René Spies bei der Weltcup-Nominierung parat. Der Erfurter Hans-Peter Hannighofer bekommt nach den guten Zweier-Leistungen mit Marcel Kornhardt in der nationalen Selektion eine Einsatzchance. Beim Weltcup in Innsbruck am 20. Dezember darf der 23-jährige sein Debüt feiern.

„Bei den Männern wissen wir, dass wir eine neue Generation im Anmarsch haben. Da wartet man immer darauf, dass mal einer den Vorstoß schafft. Dass es allerdings einer, wie Hans-Peter Hannighofer, über drei Rennen mit dieser Konstanz schafft, hat mich beeindruckt“ sagte Spies nach den deutschen Meisterschaften am Königsee.

Hannighofer: „Nominierung kam unerwartet“

Hannighofer war in der Selektion auf die Plätze eins und zweimal auf Rang zwei gefahren. Gesetzt sind Francesco Friedrich und Johannes Lochner sowie Christoph Hafer, der für den verletzten Richard Oelsner ins Team rutschte. „Klar, kam das unerwartet“, sagte Hannighofer zur Nominierung. „Wir sind fahrerisch und materialtechnisch vorangekommen. Der Selektionssieg in Winterberg war dabei überragend. Nun gehe ich zunächst in den Europacup, der wegen Corona bis zum Jahreswechsel nur im Zweier ausgefahren wird, und dann freue ich mich auf den Weltcup. Im EC in zwei Wochen startet Hannighofer ebenso wie die Thüringer Philipp Zielasko und Jonas Jannusch (alle BRC Thüringen).

Dagegen muss Olympiasiegerin Mariama Jamanka, die zuletzt etwas schwächelte, einen Weltcup in Innsbruck an Stephanie Schneider abgeben. Die Oberwiesenthalerin war in der Selektion knapp hinter Jamanka Vierte geworden. Nach Innsbruck wird entschieden, ob nach Weihnachten auf der WM-Bahn in Altenberg noch eine Ausscheidung für die zweite Saisonhälfte ausgefahren wird. Bei allen Weltcups starten zunächst Selektionssiegerin Kim Kalicki und Laura Nolte.

Thüringer verlieren gute Plätze aus erstem Lauf

Im Vierer-Meisterschaftsrennen – wieder ohne die Asse Friedrich und Lochner – war Titelverteidiger Hafer nicht zu schlagen. Die Thüringer verloren ihre guten Plätze zwei und drei aus dem ersten Lauf noch. Der Sachse Max Illmann schoss an Jannusch und Zielasko vorbei. So blieb nach Silber (Hannighofer) und Bronze (Zielasko) im Zweier im großen Schlitten nur Platz drei (Jannusch).

Vor 110 Jahren fanden übrigens die ersten deutschen Bobmeisterschaften in Oberhof statt. Sieger damals im 5er-Bob Schlitten II der Freien Schulgemeinde Wickersdorf bei Saalfeld. Das Team konnte den Titel auch 1911 und 1912 verteidigen. Auf den nächsten deutschen Bob-Meister aus Thüringen müssen die Anhänger noch etwas warten.