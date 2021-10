Erfurter Eisschnellläufer Beckert glänzt beim Saisonstart

Inzell. Eisschnellläufer Patrick Beckert vom ESC Erfurt hat bei der deutschen Meisterschaft in Inzell seine Ausnahmestellung untermauert. Vor allem glänzte er über die 10.000 Meter.

Patrick Beckert war rundum zufrieden. Bei den deutschen Meisterschaften in Inzell holte der 31-Jährige die Titel Nummer 23 und 24. „Ich bin stolz darauf und froh, dass ich die Titel verteidigt habe“, sagte der Erfurter, der vor allem über die Leistung im 10.000-m-Rennen glücklich war. „Das war eine sehr gute Zeit“, sagte er: „Ich habe meinen alten Meisterschaftsrekord um zehn Sekunden verbessert. Also ein Supereinstieg“, sagte er nach seinem Triumph in 12:54,43 Minuten.

So schnell lief Beckert, der zuvor auch die 5000 Meter gewonnen hatte, noch nie bei einer deutschen Meisterschaft: „Für eine Bahn in Europa ist das wirklich sehr, sehr gut gewesen.“ Seine bisher beste nationale Zeit (13:04,29) über diese Distanz hatte Beckert im November 2017 in Inzell aufgestellt.

Nach wie vor ist Beckert unangefochten der besten deutschen Langstreckenläufer auf dem Eis. Sein Vereinskollege Felix Maly vom ESC Erfurt belegte die Plätze drei (5000 m) und vier (10.000 m). Im abschließenden Massenstartrennen holte er sich Gold ab.

49-jährige Pechstein siegt bei den Frauen

Bei den Frauen ist Claudia Pechstein das Maß aller Dinge. Auch die Zeiten sind für eine 49-Jährige erstaunlich. Doch was sind sie im internationalen Maßstab wert? Zum Vergleich: Hollands Meisterin Irene Schouten setzte sich über 3000 Meter in 3:54,59 Minuten durch, Pechstein siegte in Inzell in 4:11,82 Minuten. „In Holland wäre ich wohl schon seit 15 Jahren Rentnerin“, meinte Pechstein lächelnd.

Verbandschef Matthias Große, der Lebensgefährte von Pechstein, sieht trotzdem Hoffnungsschimmer. „Wir konnten nichts anderes erwarten, ich will nichts schön reden. Ich bin froh, dass wieder der Leistungsgedanke Einzug gehalten hat und sich die Jugend auf allen Strecken der Konkurrenz stellt.“

Den dritten Titel der Berlinerin verhinderte ein Sturz im Massenstartrennen, das Josie Hofmann vom ESC Erfurt gewann. Doch Pechstein holte knapp eine Runde Rückstand auf und wurde noch Dritte. Über 3000 Meter lag sie fast fünf Sekunden vor den mehr als 20 Jahre jüngeren Konkurrentinnen. Über 5000 Meter war ihr Vorsprung auf die nach einem Fahrradunfall und vier Knie-Operationen wieder genesene Berlinerin Michelle Uhrig noch weit größer. Dritte wurde die Erfurterin Victoria Stirnemann, die über die 3000 Meter in persönlicher Bestzeit von 4:16,92 Minuten ebenso Dritte wurde.

Für den ESC Erfurt gab es weitere sieben Medaillen, dabei über die 1500 Meter für Jeremias Marx, Stefan Emele und Moritz Klein einen Dreifachsieg. Emele und Klein landeten über die 1000 Meter auf den Plätzen zwei und drei. Sophie Warmuth wurde über die 500 und 1000 Meter jeweils Zweite.