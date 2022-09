Erfurter Eisschnellläufer Patrick Beckert bricht Saison ab

Erfurt. Warum Deutschlands bester Eisschnellläufer im kommenden Winter keine Wettkämpfe bestreitet.

Patrick Beckert wird im kommenden Winter keine Wettkämpfe bestreiten. Deutschlands bester Eisschnellläufer entschied sich „nach reichlicher Überlegung“ und in Abstimmung mit Mannschaftsarzt Gerald Lutz, die laufende Saison vorzeitig abzubrechen. Speziell der Rücken hatte dem Erfurter Langstrecken-Spezialisten bei hohen, spezifischen Belastungen immer wieder Probleme bereitet. Was in den vergangenen Jahren weitestgehend gut unter Kontrolle gebracht werden konnte, soll nun komplett aus der Welt geschafft werden.

„Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich verletzungsbedingt nicht mein volles Leistungspotenzial abrufen“, sagt Beckert. „Ich möchte aber keine Kompromisse mehr im Training oder Wettkampf eingehen müssen.“

Olympische Spiele 2026 ein Grund für die Pause

Die Entscheidung zu einer Pause fiel auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2026 in Mailand. Er wolle dort gerne noch einmal probieren, „auf einem anderen Level zu performen“, erklärt der 32-Jährige. Es wäre seine fünfte Olympia-Teilnahme. Im Februar in Peking war er jeweils als bester Deutscher über 5000 Meter Elfter und über 10.000 Meter Siebenter geworden.

Die kommenden Monate will Beckert nutzen, „um gemeinsam mit meinem sportlichen Umfeld ein Reha- und Trainingsprogramm aufzustellen, das mich sukzessive zu einer höheren und vor allem schmerzfreien Belastbarkeit führen soll“.

Anschließend plant er den Einstieg in die Vorbereitung für die Saison 2023/24: „Dann will ich wieder voll angreifen“, so Beckert.