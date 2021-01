Erfurter Flossenschwimmer tanzen gegen den Corona-Verdruss

Aufgetaucht: Da sie derzeit nicht in ihrem Element sein dürfen, versuchten sich die Erfurter Flossenschwimmer als Tänzer.

Sportler des TSC Erfurt beteiligen sich an der „Jerusalema Dance Challenge“.

Erfurt. Der Song „Jerusalema“ des südafrikanischen Künstlers Master KG wurde in den letzten Wochen zum Hit, als vor allem in Krankenhäusern das Personal dazu tanzte, um zu zeigen, dass man sich trotz der Corona-Pandemie die Laune nicht vollends verderben lässt. Auch die Flossenschwimmer des Tauchsportclubs Erfurt beteiligten sich kürzlich an dieser weltweiten „Jerusalema Dance Challenge“. Das Video dazu gibt es hier.

Bis zum Ende des verlängerten Lockdowns werden sich die Erfurter „Flossis“ individuell auf den Ende Januar anstehenden Athletiktest des Tauchsportverband Thüringen, der verschiedene, für Flossenschwimmer essentielle Übungen beinhaltet, vorbereiten. jma/vi