Erfurter Hammerwerferin Wesser: „Betty Heidler ist mein Vorbild“

Die Erfurter Sportschülerin Verena Wesser zählt zu den hoffnungsvollen Thüringer Wurf-Talenten. Seit gut zwei Jahren bestimmt die 15-Jährige das sportliche Niveau im Hammerwerfen und rangierte 2019 in der Bestenliste (W14) des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) mit 46,60 Metern auf Rang eins. Diese Bestleistung steigerte sie jüngst auf stolze 52,37 m.

Wie groß war die Freude über Ihre neue persönliche Rekordmarke von 52,37 Metern?

Riesig. Damit bin ich dem Ziel, als Bundeskader berufen zu werden, ein großes Stück näher gekommen.

Sie waren vor der langen Corona-Pause schon sehr gut in Form. Ärgert es Sie sehr, dass Sie auf Ihre neuen Rekordweiten so lange warten mussten?

Schon. Die Saison begann für mich mit dem Sieg bei den mitteldeutschen Winterwurfmeisterschaften sehr verheißungsvoll, kurz darauf knackte ich erstmals die 50-Meter-Marke. Und dann kam Corona und eine lange Trainings- und Wettkampfpause. Trotzdem habe ich diese Leistung danach gleich bestätigen können und mich in Berlin auf 51,37 Meter verbessert.

Waren die Starts bei den deutschen Rasenkraftsportmeisterschaften und nun auch den deutschen Hallenmeisterschaften im Steinstoßen der richtige Zeitpunkt, sich mit neuen Bestleistungen erfolgreich zurückzumelden?

Ja. Schließlich konnte ich als U-16-Athletin schon einmal in die nächsthöhere Altersklasse der U 18 hineinschnuppern. Und dann waren die Meisterschaften ein ganz wichtiger Gradmesser meines derzeitigen Trainingszustandes. Beim Steinstoßen musste ich mich mit ganz neuen technischen Abläufen auseinandersetzen, was mir beim Hammerwurf zugutekommen kann.

Seit wann haben Sie sich der Leichtathletik verschrieben?

Erst seit gut zwei Jahren. Emma Neuert, eine Schulfreundin, die wie ich noch für den LV Gera und im Rasenkraftsport für den ASV Erfurt startet, machte mir die Leichtathletik schmackhaft. Mein Trainer Dieter Schulz erkannte sofort mein Talent für den Wurf und so wechselte ich im letzten Jahr ans Erfurter Sportgymnasium. Das war mein Wunsch, seit ich 2019 mitteldeutsche U-16-Meisterin wurde.

Was gefällt Ihnen so gut an der Disziplin Hammerwurf?

Das Zusammenspiel von Kraft und Technik. Fehlt das eine, funktioniert auch das andere nicht.

Wie oft trainieren Sie?

In der Woche stehen mindestens acht Trainingseinheiten an.

Haben Sie ein Vorbild?

Ja. Betty Heidler ist mein großes Vorbild. Klasse, wie sie 2011 Weltmeisterin wurde und im gleichen Jahr den Weltrekord auf 79,42 Meter verbesserte. Sie hat gezeigt, was auch eine Frau leisten kann.

Welche Ziele haben Sie sich für die Saison 2021 gesetzt?

Ich will mich für die deutschen U-18-Meisterschaften qualifizieren und ins Finale kommen. Dafür muss ich Weiten nahe der 60-Meter-Marke erreichen.

Was ist Ihr Lieblingsfach?

Mathematik. Ich habe mich sogar für den Mathe-Leistungskurs eingetragen.