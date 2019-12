Erfurt. In Erfurt wollen am Dienstag mehr als 1200 Läuferinnen und Läufer aus sieben Nationen das Jahr beim Silvesterlauf ausklingen lassen. Nachmeldungen sind noch möglich.

Erfurter Silvesterlauf auf Rekordkurs

Der 46. Erfurter Silvesterlauf steuert auf einen neuen Teilnehmerrekord zu. Bis Sonntagnachmittag hatten mehr als 1200 Läuferinnen und Läufer aus sieben Ländern – unter anderem aus den USA, Großbritannien, Mexiko, Spanien, Schweiz und Afghanistan – ihre Meldungen für die 4- und 10-km-Wettbewerbe rund um das Steigerwaldstadion abgegeben.

Unter ihnen befinden sich auch die Olympiasieger Nils Schumann (800-m-Lauf), René Enders (Bahnradsport) und Daniela Anschütz-Thoms (Eisschnelllauf) sowie Extremweltrekordler Guido Kunze.

Punkt 10 Uhr gibt Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein am Dienstag zum Auftakt vor der Leichtathletikhalle den Startschuss zum Jedermannlauf, bei dem alle Teilnehmer am Ende der 2-km-Runde – unabhängig von Zeit und Platzierung – mit einer Goldmedaille belohnt werden.

Weitere Nachmeldungen mit sofortiger Startnummern-Ausgabe – auch derer, die zuvor per online gebucht wurden – sind am Montag von 16 bis 18 Uhr direkt im Meldebüro in der Leichtathletikhalle möglich. Letzte Meldungen sind dort Dienstagfrüh noch von 8 bis 10 Uhr möglich. Für den Bambinolauf der Jüngsten (ab 12.30 Uhr in der Leichtathletik-Halle) sind keine Vormeldungen nötig.

Preis für das originellste Laufkostüm

Einmal mehr werden die Teilnehmer(innen) mit den originellsten Laufkostümen ab 13 Uhr mit Sonderpreisen geehrt.

In der Silvesterlauf-Tombola für alle warten ab 10 Uhr hunderte attraktive und lustige Gewinne – vom Fahrrad bis zum Lotto-Glückstipp und Silvesterkarpfen – auf ihre Besitzer.

Und die Mediengruppe Thüringen lobt unter allen Teilnehmern zehn Gewinner von Jahres-Digital-Abos dieser Zeitung aus.

Vor einem Jahr holte sich Samsom Tesfazghi vom SV Sömmerda den Sieg auf der Zehn-Kilometer-Strecke, als er nach 31:35,14 Minuten das Ziel erreichte und sich mit einem Schlussspurt und einem Vorsprung von fünf Sekunden den Sieg gesicherte hatte.

Bei den Frauen war vor Jahresfrist die Leipzigerin Carolin Frobe in 37:55,45 Minuten die schnellste Läuferin. Im vergangenen Jahr wurde erstmals beim Erfurter Silvesterlauf die Marke von 1000 Aktiven geknackt. Nun also – das steht schon jetzt sicher fest – wird das ohnehin stattliche Feld weiter anwachsen.

