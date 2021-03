Erfurter Sprinter Julian Wagner: „EM-Finale wär’ ein Träumchen“

Torun. Julian Wagner will vor erstem internationalen Männer-Start „den Mund nicht zu voll nehmen“. Die viertbeste Zeit in Europa macht aber optimistisch.

Bescheiden, aber trotzdem selbstbewusst. So fährt Julian Wagner dem Abenteuer in Polen entgegen. Der 22 Jahre alte Erfurter Sprinter hat sich für die Hallen-EM in Torun über 60 Meter qualifiziert. 6,59 Sekunden, deutscher Vizemeister – Wagner blieb bei der Titeljagd in Dortmund erstmals unter dieser magischen Grenze.