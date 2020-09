Erfurt. In der Tennis-Ostliga gelingt dem Erfurter TC Rot-Weiß ein 6:3 über den TC Grunewald.

Die Damen des Erfurter Tennisclubs Rot-Weiß setzten am auf der heimischen Tennisanlage am Steigerwald ihre Erfolgsserie in der überregionalen Ostliga fort. Den bis dahin die Tabelle anführenden TC Grunewald besiegte das junge Team überraschend mit 6:3 und nimmt damit den zweiten Tabellenplatz hinter Potsdamer ein.