Mittelblockerin Jasmine Gross stand lächelnd auf dem Spielfeld und nahm ihre verdiente Auszeichnung entgegen. Zum zweiten Mal in dieser Saison war die US-Amerikanerin als wertvollste Spielerin ihrer Mannschaft geehrt worden, nachdem sie sich mit neun Zählern zur besten Scorerin des Schwarz-Weiß-Teams aufgeschwungen hatte.

Die 22-Jährige punktete im Auswärtsspiel beim Dresdner SC zum Beispiel im zweiten Satz zum 15:16-Anschluss aus Erfurter Sicht und demonstrierte nicht nur in jener Situation den Kampfgeist des Bundesliga-Schlusslichts. Beim letztlich deutlichen 0:3 (19:25, 20:25, 21:25) verdiente sich Schwarz-Weiß zumindest die Anerkennung des Gegners. „Erfurt hat wirklich viel Widerstand geleistet und sie haben wie die Löwen gekämpft“, sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.

Beim Duell gegen den fünffachen deutschen Meister musste Erfurts Trainer Dirk Sauermann noch vor der Reise nach Dresden einen Wechsel vornehmen. Weil sich Zuspielerin Meghan Barthel im Abschlusstraining verletzt hatte, rückte Bianka Werner, eigentlich die Kapitänin der Volley Juniors, mit ins Erfurter Aufgebot.

Die tragenden Rollen im Kader von Schwarz-Weiß aber übernahmen freilich andere Spielerinnen. Neben Gross fiel vor allem Michelle Petter an ihrer alten Wirkungsstätte auf. Die 23-Jährige, die 2019 aus Dresden zum Bundesligisten nach nach Thüringen kam, übernahm in der Annahme viel Verantwortung. Im ersten Satz agierte Erfurt beim 10:10 auf Augenhöhe und hielt selbst später den Anschluss (18:21), bevor der DSC nach 24 Minuten den ersten Durchgang klarmachte. In Abschnitt zwei nutzte Schwarz-Weiß die zahlreichen Fehler im Dresdner Spiel, lag zwischenzeitlich sogar mit 6:2 in Führung. Als Sindy Lenz zum 11:8 punktete, schien noch immer zumindest ein Satzgewinn möglich.

Doch genau dies wendeten die Gastgeberinnen mit sehr druckvollem Spiel noch ab und agierten beim 22:17 wieder auf Kurs. Im dritten Satz lag Dresden zwar ständig in Führung, Erfurt blieb auf Tuchfühlung. Aber nach 77 Minuten war dennoch das 0:3 besiegelt.