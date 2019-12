Florian Völker sieht seine Mannschaft von Schwarz-Weiß Erfurt auf einem guten Weg und geht zuversichtlich in das Prestigeduell am Samstag beim VfB Suhl.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurts Volleyball-Trainer Völker hat im Thüringenderby viel vor

Meist besaßen die Suhler Volleyballerinnen das bessere Ende für sich, wenn es gegen die Damen von Schwarz-Weiß Erfurt ging. Am Samstag, 21. Dezember, kommt es zu einer Neuauflage des Duells der beiden Thüringer Bundesligisten. Die Vorzeichen sind diesmal etwas anders. Suhl ist noch sieglos und steht am Tabellenende. Davor liegen die Erfurterinnen und wollen an das Erfolgserlebnis beim 3:2-Sieg gegen Aachen vor einer Woche anknüpfen. Schwarz-Weiß-Coach Florian Völker jedenfalls hat viel vor, wie er im Interview sagt.

Ein Punkt aus neun Partien. Der Druck lastet auf Suhl. Man könnte auch sagen: Der VfB muss gewinnen. Und Ihr Team?

Gewinnen müssen würde ich nicht sagen. Das bedeutete ja auch, wir wären durch. Dem ist nicht so. Und egal, wie es am Samstag ausgeht, für Suhl wie für uns ist bei einer Niederlage nichts verloren. Aber wir wollen gewinnen.

Heißt das, Sie gehen gelöst in das Thüringenderby am Sonnabend?

Natürlich war der Sieg gegen Aachen schön. Aber gelöst? Nein. Ich bin schon angespannt. Wir haben viel vor.

Was spricht für Ihre Mannschaft?

Der Sieg zuletzt hat uns gezeigt, dass sich Arbeit lohnt. Das gewonnene Selbstvertrauen nehmen wir mit und lässt uns selbstbewusst auftreten. Die individuelle Qualität hat aber auch Suhl. Für mich ist die Mannschaft in ihrer kaum veränderten Zusammensetzung vorher ein Play-off-Teilnehmer gewesen.

Worin läge Suhls Vorteil?

Im sehr starken Mittelblock etwa. In dem Bereich ist uns die Mannschaft körperlich ein bisschen überlegen. Und mit Claudia Steger hat Suhl eine sehr erfahrene Spielerin, die das Derby kennt und sich mit so einer Situation auskennt. Hester Jasper spielt dazu eine überragende Saison.

Mit dem Erfolg gegen Aachen konnte Ihr Team einen wichtigen Sieg landen. Mit vier Zählern ist dennoch wenig erreicht. Wie fällt ihr Resümee vor dem Abschluss der Hinrunde aus?

Für ein Resümee ist es zu früh. Prinzipiell sind unsere Leistungen ordentlich. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet. Nicht alle konnten wir nutzen. Wir brauchten ein bisschen, bis wir unsere Formation gefunden haben. Dann kam eine Periode mit mehreren sehr schweren Spielen am Stück. Die Mannschaft hat sich weiter entwickelt. Man darf aber nicht vergessen. Letzten Endes geht es um den Klassenerhalt. Alles andere ist von den Möglichkeiten her, realistisch betrachtet, sehr schwierig zu erreichen. Und so einen Umbruch wie wir hat kein anderes Team in der Bundesliga zu stemmen.

Wie oft denken Sie dabei an die schmerzliche Tierbreak-Niederlage in Wiesbaden?

Es wird weniger. Das Aachen-Spiel hat positiv dazu beigetragen. Beide Spiele heben sich ein bisschen auf, weil der Verlauf ähnlich war. Die Niederlage hat wehgetan. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes sagte. Und sie hat einige schlaflose Nächte gekostet.

Fehlende Konstanz prägt die Suhler Saison und darf durchaus als Parallele zu Ihrer Mannschaft gezogen werden. Eine Folge des Umbruchs?

Der spielt eine Rolle. Die Verletzungen von Michi (Michelle Petter/Anm. d. Red.) und Cassy (Cassidy Pickrell) trugen auch dazu bei. Mit Paula (Paula Reinisch) kommt der nächste Einschlag auf uns zu, der wehtut. Durch ihre Verletzung fehlt uns eine wichtige Option. Die Stabilität, die wir brauchen, müssen wir uns erstmal erarbeiten. Aber ich bin guter Dinge, dass wir unseren Weg weitergehen, dass es wird.

VfB Suhl – Schwarz-Weiß Erfurt, Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Wolfsgrube