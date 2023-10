Erfurts Volleyballerinnen setzen Siegesserie fort

Erfurt. Schwarz-Weiß marschiert durch die zweite Liga Pro. Die Erfurterinnen kontrollieren das Heimduell gegen den TSV Flacht durchweg und gewinnen 3:0.

Matchball, ein starke Aufgabe, Punkt – und der dritte Schwarz-Weiß-Sieg in der zweiten Bundesliga Pro war sicher. Fast im Schnelldurchlauf distanzierten die Erfurterinnen am Samstag den TSV Flacht 3:0 (12, 17, 18) und bleiben wie Spitzenreiter Köln ohne Punktverlust.

Erfurts Trainer Mateusz Zarczynski zeigte sich hoch zufrieden. Das Spiel in Annahme und Aufschlag hob er hervor, lobte aber vor allem, dass auch nach einigen Wechseln kein Bruch zu sehen war. „Eine sehr gute Mannschaftsleistung“, sagte er.

Die aus der Bezirksliga empor gekletterten Gäste hatten von Beginn an wenig entgegenzusetzen. In der Annahme offenbarten sie zunächst Unsicherheiten, sodass Isabella Noble mit ihren Aufgaben eine beeindruckende Serie starten konnte. Bis zur ersten technischen Auszeit gestaltete die Kanadierin mit ihrem Service das Spiel und schuf durch einen 8:0-Lauf die Basis für einen ersten klaren Satzerfolg.

Lara Darowski: „Wir schlagen das gesamte Spiel brutal gut auf“

Erst Janna Schweigmann schaffte es, Erfurts Serie zu stoppen. Durch die Diagonalspielerin und vor allem durch Pauline Kemper kam Flacht in der Folge zu einigen Punkten. Die beiden aber waren wie Frauke Neuhaus zu wenig, um den Favoriten zu stoppen. Zu viele Fehler produzierte der Gast. Spätestens mit zwei Assen durch Ashlyn Blotzer zum 18:7 schien der Durchgang sicher. Auch weil die Erfurterinnen im Angriff – besondere durch MVP Lara Darowski (16 Punkte) – deutlich mehr Gefahr ausstrahlten und zudem Druck im Aufschlag entwickelten. „Wir schlagen das gesamte Spiel brutal gut auf“, freute sich Angreiferin Lara Darowski und sah den Sieg nie in Gefahr.

In allen Elementen besaß ihr Team Vorteile und in Silvie Pavlova einen Zusatz-Trumpf. Die Tschechin punktete, blockte und servierte ebenso sehr druckvoll. Dass sich Erfurt im zweiten Satz vom 5:5 auf 14:5 absetzen konnte, ging zu großen Teilen auf die Mittelblockerin am Aufschlag. Mit ih­rem dritten Ass stellte sie den zweiten Satz sicher.

Wie beim 3:1 in der Woche zuvor gegen Dingolfing machten es die Erfurterinnen nach ihrer 2:0-Führung etwas spannend. Sie fingen sich indes diesmal zügig und feierten nach 75 Minuten ihren verdienten Sieg.