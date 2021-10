Ergebnisse der Thüringer Starter beim 48. Rennsteiglauf

Schmiedefeld. Die Ergebnisse der Thüringer Starter beim diesjährigen Rennsteiglauf in einer Übersicht.

Rund 3500 Thüringer, fast die Hälfte aller Starter, nutzten ihren Heimvorteil und gingen beim bei 48. GutsMuths-Rennsteiglauf auf die Strecken. Mit Juliane Totzke und Frank Merrbach siegten zwei gebürtige Thüringer in der Königsdisziplin.

Die angehende Ärztin Totzke, die aus Gräfenroda stammt, wurde nach 73,9 km sogar Dritte in der offenen Wertung - vor fast allen Männern. Vielen Läufern und Läuferinnen gelangen nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause Bestleistungen auf dem Rennsteig. Online gibt es neben den schönsten Fotos in unseren Portalen auch die Ergebnisse der besten Thüringer auf allen drei Strecken und die Top 3 der Altersklassenwertungen.

Supermarathon (73,9 km), Männer: 1. Merrbach (LG Nord Berlin Ultra) 5:32:28 Std.; 2. Kuschmierz (Blankenfelde-Mahlow) 5:46:46; 3. Reissinger (M.O.N.) 5:56:43; 4. Schmidt (GutsMuths RSLV/Gethles) 6:05:48; 5. Wagner (GutsMuths RSLV/Oberschönau) 6:08:34; 6. Möhler (Halsbrücke) 6:18:51; 7. Skrowny (GutsMuths RSLV) 6:24:35; ... 12. Frauendorf (SV Blau-Weiß Bürgel) 6:26:30; 23. Fritsch (USV Jena) 6:46:11; 26. Helmert (MTB Weidatal Racing) 6:50:14; 28. Schreier (Jena) 6:50:23.

Frauen: 1. Totzke (GutsMuths RSLV) 5:53:28 Std.; 2. Fischer-Bedtke (Leipzig) 6:33:34; 3. Michel (Sportteam Corpus. Med) 6:45:44; 4. Gebhardt (LG Itzum) 6:50:54; 5. Gliem (Augsburg) 6:59:26; 6. Müller (SV Eula) 7:08:57; ... 11. Müller (RC-Schlossbike Greiz) 7:28:24; 34. Hey (Trailrunning Crew) 8:39:26.

Marathon (42,2 km), Männer: 1. Abraham (Salomon Running) 2:24:48 Std.; 2. von der Heide (adidas TERREX/AUT)) 2:34:42; 3. Rieder (Montainshop Hörhager/Österreich) 2:43:00; 3. Becker (Mich. Arend Training/Schweiz) 2:43:00; 5. Lehner (Salomon Running Team) 2:43:56; 6. Schulze (Dresden) 2:45:44; 7. Weigel (Rennsteiglaufverein) 2:46:51; ... 12. Panse (USV Erfurt) 2:50:49; 15. Holland-Moritz (GutsMuths RSLV) 2:56:05; 16. Seiler (Zeulenroda) 2:57:29; 19. Reinsch (Vachdorf) 3:03:59; 20. Schumann (GutsMuths RSLV) 3:04:42; 21. Widmann (Team Prachtregion) 3:06:38; 24. Zelle (Dream Team Ilmenau) 3:09:56; 26. Zier (LG Rudelsburg 1995) 3:11:51; 29. Gentzsch (Weimar) 3:14:03.

Frauen: 1. Hahner (adidas TERREX) 3:01:14 Std.; 2. Cnops (Singapore Shufflers/Belgien) 3:03:59; 3. Ouioly (Salomon Running Team) 3:09:47; 4. Laukner (Salomon Running Team/Österreich) 3:14:19; 5. Janko (Team Trail Magazin) 3:14:144; 6. Barber (LC RON-Hill Berlin) 3:14:54; 7. Voigtmann (VfB Torpedo Ichtershausen) 3:22:21; 8. Brückner (USV Erfurt) 3:30:33; ... 14. Lösch (USV Jena) 3:45:28; 18. Kretzschmar (SC Norweger/ATR Jena) 3:54:07; 20. Langer (TSV Sundhausen 1869) 3:55:46; 23. Gretzler (Eisenach) 4:01:09; 24. Walther (Sport-er-leben) 4:02:17; 27. Hau (SC Steinbach-Hallenberg) 4:04:33.

Halbmarathon (21,1 km), Männer: 1. Götz (SV Bergdorf-Höhn) 1:09:24 Std.; 2. Bräutigam (GutsMuths RSLV) 1:09:34; 3. Freitag (Erfurter LAC) 1:12:07; 4. Betsch (Schleizer Wisente) 1:14:55; 5. Mages (SV Bergdorf-Höhn) 1:16:57; 6. Heß (Meiningen) 1:17:25; …

9. Hempel (Saalfeld) 1:18:42; 11. Toni Keller (GutsMuths RSLV) 1:20:14; 12. Schoen (RS MoFu) 1:20:14; 13. Freitag (GutsMuths RSLV) 10:18; 14. Keiderling (GutsMuths RSLV) 1:20:43; 15. Gatzemeier (Lauffreunde Eichsfeld) 1:21:33; 16. Tob. Keller (Erfurt) 1:22:08; 17. Albrecht (Ilmena) 1:22:16; 18. Heymel (Meiningen) 1:22:18; 21. Ulbrich (GutsMuths RSLV) 1:22:21; 22. Koch (GutsMuths RSLV) 1:22:29; 23. Baumgart (WSV Schmiedefeld) 1:23:21; 26. Malzahn (TSV Mellrichstadt) 1:24:10; 29. Spaleck (VfB Torpedo Ichtershausen) 1:24:21; 30. Fischer (Jena) 1:24:46.

Frauen: 1. Hübel (Tri Force Fulda) 1:23:07 Std.; 2. Hempel (USV Erfurt) 1:28:09; 3. Herzberg (Spiridon) 1:29:47; 4. Willer (Road To Rennsteig) 1:32:29; 5. Schmidt (SWV Goldlauter) 1:33:57; 6. Ittner (TSV 1860 Staffelstein) 1:35:07; 7. Schneider (Schleizer Wisente) 1:35:45; 8. Heinrich (Skiverein Großbreitenbach) 1:36:08; 9. Kinzel (ESC Erfurt) 1:36:12; … 15. Arnold (Jena) 1:39:53; 16. Bähr (Traktor Rehestädt) 1:40:49; 18. Krahmann (Eisenach) 1:42:17; 19. Erpel (X-Runners Jena) 1:42:21; 20. Seel (Salomon) 1:42:34; 25. Härtl (GutsMuths RSLV) 1:43:12; 26. Krieghoff (GutsMuths RSLV) 1:43:18; 27. Schneider (GutsMuths RSLV) 1:4339; 28. Derubner (Hermsdorf/Thür.) 1:43

MJU18, 1. Schmidt (DHfK Leipzig) 1:28:19, 2. Lutherdt (FSV Martinroda) 1:37:52, 3. Socher (Münch en) 1:39:37; MJU20, 1. Spaleck (VfB Torpedo Ichtershausen) 1:24:21, 2. Knauf (TSV Schleißheim) 1:31:04, 3. Wachsmann (Gotha) 1:31:54; M20, 1. R. Freitag (Erfurter LAC) 1:12:07, 2. Roßbach (SC DHfK Leipzig) 1:19:32, 3. Kirchhöfer (Halle/Saale) 1:22:20; M30, 1. Götz (Bergdorf Höhn) 1:09:24, 2. Bräutigam (GutsMuths RSLV) 1:09:34, 3. Betsch (Schleizer Wisente) 1:14:55; M35, 1. Heß (Meiningen) 1:17:25, 2. Hempel (Spiridon) 1:18:42, 3. Keller (GutsMuthsRSLV) 1:20:14; M40, 1. Mages (SV Bergdorf Höhn) 1:16:57, 2. Schoen (RS MOFu) 1:20:14, 3. 3. Gatzemeier (Lauffreunde Eichsfeld) 1:21:33; M45, 1. Koch (GutsMuths RSLV) 1:22:29, 2. Jurkschat (GutsMuths RSLV) 1:27:28, 3. Leidner (Jettingen) 1:31:27; M50, 1. Leßmüller (FC Erzgebirge Aue) 1:24:02, 2. Lehnert (Moritzburger TV) 1:25:08, 3. Volot (Burgstädter LV) 1:28:02; M55, 1. Peter (LV 98 Nordhausen) 1:24:59, 2. Riefer (SSC Hanau-Rodenbach) 1:25:06, 3. Wilck (Söm Gipfelstürmer) 1:32:24; M60, 1. Bayer (GutsMuths RSLV) 1:28:38, 2. Westhäuser (SVEK Veilsdorf) 1:36:36, 3. Hamann (SSC Springe) 1:37:10; M65, 1. Wächter (SG Motor Arnstadt) 1:40:53, 2. Arnhold (Fit & run Weimar) 1:41:51, 3. Zschoche (Dresden) 1:43:23; M70, 1. Wahl (GutsMuths RSLV) 1:49:48, 2. Behrend (TC Fiko Rostock) 1:49:54, 3. Brachmann (HGL Meiningen) 1:53:23; M75, 1. Schindler (HSV Halberstadt) 2:03:17, 2. Ernst (Zehdenick) 2:06:44, 3. Göhler (Best oft he Best) 2:15:20; M80, 1. Richter (Dessau) 2:05:51, 2. Rost (Grün Weiß 90 Pretzsch) 2:07:21, 3. Krauße (LV Einheit Greiz) 2:16:58;

WJU18, 1. Bäumler (Arnstadt) 1:54:21, 2. Wenzel (Dörfles-Esbach) 1:54:34, 3. Nowak (Turbine Halle) 1:54:42; WJU20, 1. Schmidt (SWV Goldlauter) 1:33:57, 2. Müller (TSV Falkensee) 1:38:24, 3. Jahn (SSV Erfurt Nord) 1:46:09; W20, 1. Ittner (TSV 1860 Staffelstein) 1:35:07, 2. Heinrich (Skiverein Großbreitenbach) 1:36:08, 3. Kinzel (ESC Erfurt) 1:36:12; W30, 1. Herzberg (Spiridon) 1:29:47, 2. Willer (RoadTo Rennsteig) 1:32:29, 3. Karl (TV Ochsenfurt) 1:39:52; W35, 1. Hübel (TriForce Fulda) 1:23:07, 2. Hempel (USV Erfurt) 1:28:09, 3. Schneider (Schleizer Wisente) 1:35:45; W40, 1. Richter (Bad Hersfeld) 1:38:45, 2. Wagner (Erdinger Alkoholfrei) 1:42:39, 3. Schulz (Kreuz & Quer SwimRun) 1:43:06; W45, 1. Schiebold (Rennsteiglaufverein) 1:45:23, 2. Klug (Treuener LV) 1:45:35, 3. Lenzer (Rhöner WSV) 1:46:10; W50, 1. Schuh (Sportreha Erfurt) 1:43:54, 2. Fritschner (Lauftreff Breitungen) 1:46:15, 3. Karl (TV Ochsenfurt) 1:47:02; W55, 1. Härtl (GutsMuths RSLV) 1:43:12, 2. Müller (Bernau) 1:50:16, 3. Luz (Wiegleben) 1:51:15; W60, 1. Barber (LC RON-HILL Berlin) 1:44:18, 2. Ansorg (Römhild) 1:48:39, 3. Wiethake (Post SV Uelzen) 1:57:51; W65, 1. Wegener (GutsMuths RSLV) 2:06:39, 2. Bialuschweski (SV Altena) 1:12:39, 3. Graul (GutsMuths RSLV) 2:15:04; W70, 1. Krahmann (Eisenach) 1:42:17, 2. Dressel (Erfurt) 2:03:43, 3. Blümel (GutsMuths RSLV) 2:21:06; W75, 1. Rotkegel (Erfurt) 2:15:07, 2. Onißeit (AC Apolda) 2:28:29, 3. Klemm (GutsMuths RSLV) 3:15:24; W80, 1. Kreinberger (Zella-Mehlis) 3:48:14;