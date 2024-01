Erik Lesser stimmt Fans auf Biathlon-Weltcup in Oberhof ein

Erik Lesser wird am Vorabend des Weltcup-Auftakts in Oberhof aus dem Nähkästchen plaudern.

Oberhof Mit dem Ex-Weltmeister und heutigen Trainer wird am Mittwoch die zur WM eingeführte Gesprächsrunde „Helden des Biathlons“ fortgesetzt.

Die erfolgreiche Gesprächsreihe „Helden des Biathlons“ wird während des Weltcups in Oberhof fortgesetzt. Am kommenden Mittwoch, dem Abend vor dem ersten Wettkampf, gewährt Ex-Biathlet Erik Lesser einen spannenden Einblick in seine Karriere und das Leben nach dem Leistungssport.

Olympisches Silber 2014 und Doppel-Weltmeister 2015

Der Oberhofer gewann unter anderem die Silbermedaille in der Staffel bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi und wurde nur ein Jahr später Weltmeister in der Verfolgung und mit der Staffel. Mehr als ein Jahrzehnt lang hat Lesser seinen Sport geprägt. Seit dem Ende seiner aktiven Karriere arbeitet er als Experte am TV-Mikrofon und seit Mai 2023 auch als Schießtrainer am Bundesstützpunkt in Oberhof.

Saison-Zwischenfazit und so manche Anekdote

Dementsprechend wird der 35-Jährige viel zu erzählen haben, wenn er am Mittwochabend auf die Bühne gebeten wird. Im „Haus des Gastes“ in Oberhof lässt Lesser gewiss das erste Weltcup-Trimester noch einmal Revue passieren, blickt auf die bevorstehenden Wettkämpfe in der Arena am Rennsteig und verrät die eine oder andere Anekdote aus dem Biathlon-Zirkus. „Ich freue mich auf ein fachkundiges Publikum, interessante Fragen und einen schönen Abend“, sagt er.

Eintrittskarten in der Tourist-Information erhältlich

Die Tickets für die Veranstaltung gibt es unter anderem in der „Tourist Information“ Oberhof. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro für Vollzahler (Abendkasse: 25 Euro). Kinder und Schwerbeschädigte mit Ausweis zahlen 10 Euro (Abendkasse: 12 Euro).

Erlös der Veranstaltung kommt Nachwuchssport zugute

Mit dem Talk wird das Veranstaltungsformat „Helden des Biathlons“ fortgesetzt, das während der WM in Oberhof im Februar 2023 Premiere feierte. Ehemalige Spitzenathletinnen und Spitzenathleten gewährten dabei einen Einblick hinter die Kulissen des Biathlons. Der Erlös in Höhe von 12.000 Euro kam dem Thüringer Skiverband und der Thüringer Sporthilfe und damit der Förderung des Nachwuchssports zugute.