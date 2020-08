Gera. Der Geraer Werner Döhler wäre heute 100 Jahre alt geworden. Zwei Weggefährten erinnern an sein Wirken und Schaffen.

Erinnerungen an Geraer Box-Pionier Werner Döhler

Den älteren Boxsport-Freunden in der Region dürfte er mit Sicherheit noch in Erinnerung geblieben sein. Gemeint ist Werner Döhler, der am heutigen Donnerstag 100 Jahre alt geworden wäre.