Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erneute Niederlage für HBV Jena

Sergio Casanova wirkte ratlos. Der Trainer des HBV Jena 90 wusste nicht, was er zur Niederlage seines Teams, das am Sonnabend gegen den USV Halle mit 23:34 unterlag, noch sagen sollte – zumindest im ersten Moment. „Das Ergebnis spiegelt unser Auftreten sehr gut wider“, sagte Casanova schließlich. Gleichzeitig gab der Coach zu bedenken, dass seine Mannschaft gegen ein Team verloren habe, welches man in der Hinrunde habe schlagen können. Und jetzt verliere man mit einer Differenz von elf Toren gegen eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, sinnierte Casanova.

Es gebe derzeit nicht das eine Problem beim HBV Jena, sondern diverse, quasi eine Großbaustelle. Casanova benannte Aspekte wie Charakter, Ehrgeiz, Wille, Disziplin oder Einstellung – und die hatte er am Sonnabend bei der Begegnung in der Mitteldeutschen Oberliga über weite Strecken vermisst. Sagte es und wirkte dennoch ratlos.

Die Handballer aus Jena hatten an diesem Spieltag nicht ein einziges Mal die Führung inne. Beizeiten konnten sich die Gäste absetzen, führten zwischenzeitlich mit fünf Toren (10:5/12.), doch die „Gang von der Saale“ kämpfte in jener Phase und konnte den Rückstand auf einen Treffer reduzieren (9:10/15.). Doch es war nur eine Momentaufnahme, denn bis zum Abpfiff des ersten Aktes lagen die Gäste mit sechs Toren (18:12) in Führung. Nach gut 15 absolvierten Minuten im zweiten Akt führten die USV-Handballer gar mit zehn Toren (27:17), was wiederum einer Vorentscheidung gleichkam.

„Wir haben jetzt noch neun Spiele, und wir werden versuchen, so viele wie nur möglich zu gewinnen – und dann werden wir sehen, wo wir am Ende der Saison stehen. Wenn wir absteigen sollten, müssen wir für die Thüringenliga planen, sollten wir die Klasse halten, müssen wir eine bessere Mannschaft auf die Beine stellen“, sagte Casanova, der auch betonte, dass ein Gesellschafter den Willen bekundet hat, an dem Handball-Projekt in Jena festzuhalten – und zwar unabhängig von der Ligazugehörigkeit.