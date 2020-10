In der Tischtennis-Bezirksliga wurden die Punktspiele fortgesetzt.

Saalfeld. Knappes Duell im Derby in der 2. Tischtennis-Bezirksliga

Erster Saalfelder MTV-Sieg in greifbarer Nähe

Den ersten Saisonpunkt in der 2. Tischtennis-Bezirksliga hat sich Aufsteiger MTV 1876 Saalfeld geholt, wobei in der Begegnung gegen den TSV Zeulenroda ein Doppelpunktgewinn möglich war. Stadtrivale 1. TTC II war in dieser Runde Zaungast.

Das MTV-Quartett erwischte in der Begegnung mit dem TSV Zeulenroda II einen Start nach Maß. Nach dem siegreichen Doppelauftakt (2:0) konnten die 1876er ihren Kontrahenten zunächst auch bei den Einzelauftritten auf Distanz halten (4:1, 5:3). Als sich die Kreisstädter im weiteren Verlauf auf 7:3 absetzen konnten, hatten sie den Doppelpunktgewinn so gut wie unter Dach und Fach.

Doch die Ereignisse sollten sich nun in der Schlussphase überschlagen. Tim Gernhardt, Matthias Noack und Hans-Peter Paschold verloren Fünf-Satz-Spiele, welche die Gäste auf 6:7 heran brachten. Als Thomas Knoll den letzten Soloauftritt mit 0:3 abgeben musste, war der greifbar nahe Sieg dann doch noch aus den Händen geglitten.

Die MTV-Zähler kommen bei diesem 7:7 auf das Konto von Tim Gernhardt (2,5), Matthias Noack, Hans-Peter Paschold sowie Thomas Knoll (alle 1,5).

TTC gewinnt Saalfelder Stadtderby

Das mit Spannung erwartete Saalfelder Stadtderby am darauffolgenden Spieltag zwischen dem 1. TTC II und Aufsteiger MTV 1876 sah sieben Vier- und vier Fünf-Satz-Auseinandersetzungen, die teilweise äußerst knapp waren.

Die favorisierten TTC-Akteure gewannen zunächst beide Doppel sowie den ersten Einzelauftritt. Aus dem 0:3 konnten Matthias Noack und Thomas Knoll ein 2:3 machen. Im Anschluss verschaffte sich der TTC wieder Luft in dem er auf 6:2 enteilte. Tim Gernhardt verkürzte noch einmal für die 1876er auf 3:6, bevor Fabian Spörl zum 7:3 kam. Als Danny Gut nach dem 2:2-Satzausgleich den fünften Durchgang gegen Matthias Noack für sich entscheiden konnte, war der Schlussstrich gezogen.

Die Punkte des 1. TTC II kommen auf das Konto von Gregor Franz, Fabian Spörl (beide 2,5), Karl-Heinz Neise und Danny Gut (je 1,5).