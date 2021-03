Erster Sieg im neuen Jahr für den FC Carl Zeiss Jena: 5:1 gegen Hertha BSC II

Kurzfazit: Zweiter Test, erster Sieg: Der FC Carl Zeiss Jena hat am Mittwoch-Nachmittag bei Schneeregen im Ernst-Abbe-Sportfeld den ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert. Die Thüringer, die das erste Testspiel vor anderthalb Wochen noch mit 0:1 gegen Lok Leipzig verloren hatten, besiegten Regionalliga-Konkurrent Hertha BSC II verdient mit 5:1.

Dabei geriet der FC Carl Zeiss gegen die Talente aus der Hauptstadt zunächst in Rückstand. Berkan Alimler nutzte die anfängliche Unordnung in der Jenaer Defensive. Die Hausherren erhöhten im Ernst-Abbe-Sportfeld umgehend den Druck und kamen ihrerseits zu Chancen, auch wenn die Berliner stets gefährlich blieben. Fabian Eisele, zunächst per Kopfball (19.) nach einer Ecke von Maximilian Oesterhelweg (19.) und später per sehenswerten Schuss ins Eck nach starkem Dribbling von Kevin Wolf (40.), drehte mit seinen Toren noch in den ersten 45 Minuten das Spiel.

Mit einem Doppelschlag unmittelbar nach der Pause machten die Thüringer dann alles klar. Zunächst traf der eingewechselte Pasqual Verkamp, schön freigespielt von Eisele (49.). Dann machte der Zeiss-Stürmer seinen dritten Treffer, bei dem Hertha-Keeper Raphael Bartell, von Verkamp unter Druck gesetzt, nicht gut aussah (49.). Das 5:1 machte der Jenaer Niklas Fiedler (56.), der ebenfalls eingewechselt worden war. Kurze Zeit später brachte FCC-Coach Dirk Kunert gleich fünf neue Spieler. Auch U-17-Keeper Maximus Babke bekam am Ende noch Spielzeit.

Tore: 0:1 Alimler (6.), 1:1 Eisele (19.), 2:1 Eisele (40.), 3:1 Verkamp (47.), 4:1 Eisele (49.), 5:1 Fiedler (56.).

Startaufstellung Jena: Sedlak – Stauffer, Lange, Grösch, Wolf – Jahn, Langer, Eckardt, Oesterhelweg – Eisele, Düzel. Eingewechselt: Slamar (46.), Verkamp (46.), Fiedler (46.), Steinherr (61.), Bock (61.), Voufack (61.), Leibelt (61.), Modler (61.), Babke (72.).

Startaufstellung Hertha II: Bartell – Morgenstern, Ernesto de Angel, Fuchs, Gayret, Alimler, Dirkner, Aksakal, Winkler, Albrecht, Werthmüller.

Aufeinandertreffen in der Liga: Am 9. September 2020 trafen beide Vereine beim Ligaspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld zuletzt aufeinander. Beim 3:0-Erfolg des FC Carl Zeiss, dem ersten Saisonsieg der Thüringer, trafen Verkamp, Dedidis und Berlins Ziemer ins eigene Tor.

Tabelle: Jena liegt in der unterbrochenen Saison auf Platz vier, die Hertha-Talente sind 14.

Am Rande: Noch immer befinden sich vier Talente des FC Carl Zeiss in Quarantäne, weil ein Mitschüler von ihnen positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Ein Test bei allen vier Spielern fiel negativ aus. Sie müssen dennoch bis zum 26. März in Quarantäne bleiben.