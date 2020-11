Es war nach der jüngsten Entwicklung der Corona-Pandemie schon zu befürchten, nun hat der Organisator, der LTV Obereichsfeld, die traurige Gewissheit, dass der für November geplante erste Ultrarun im Eichsfeld nicht stattfinden kann.

„Mir blutet das Herz, dass wir die Veranstaltung absagen müssen. Wir hatten nicht nur einen Plan A, sondern auch einen Plan B und C in der Tasche und die Vorbereitungen waren schon weit fortgeschritten. Aber unter den aktuellen Umständen ist eine Durchführung leider nicht möglich“, erklärte Mathias Wieg vom Ausrichter.

60 Frauen und Männer aus dem gesamten Bundesgebiet hatten sich vorab bereits für den anspruchsvollen Ausdauerwettbewerb, der über 65 Kilometer und insgesamt 1400 Höhenmeter durch das Eichsfeld führen sollte, angemeldet.

Einige Granaten auf der Liste

Mit auf der Liste hätten dabei „einige richtige Granaten“ gestanden, die bereits beachtliche Erfolge auf der Ultra-Langstrecke gefeiert haben, so Wieg. Berglauf-Nationalathlet Marcel Krieghoff hätte wohl die Schuhe geschnürt wie die aus dem niedersächsischen Untereichsfeld stammende Ida-Sophie Hegemann, die zu den besten Geländeläuferinnen Deutschlands gehört.

„Viele haben sich schon gefreut, bei uns an den Start gehen zu können. In letzter Zeit hatte ich sehr zahlreichen Telefon- und E-Mail-Verkehr mit den Läufern, die starten wollten, und habe dabei gemerkt, dass das alles unheimlich nette Sportler sind“, berichtete Wieg. Einige hätten sogar eine größere Summe als das Startgeld bezahlt und den Rest als Spende für den Veranstalter deklariert.

Geplant war, dass die Ausdauerasse sich ab 8 Uhr morgens im Heiligenstädter Vitalpark zeitversetzt in Blöcken und mit dem richtigen Abstand auf den langen Weg durch das Eichsfeld machen. Für den ersten Ultra-Run der Region, der unter dem Motto „Only the hardest ring the bell“ („Nur die Härtesten läuten am Ende die Glocke“) stehen sollte, hatten sich die Organisatoren einiges überlegt.

Finisher sollten Glocke läuten

So sollte eine Drohne spektakuläre Luftaufnahmen liefern, und im Ziel (ebenfalls im Heiligenstädter Vitalpark) hätte jeder eine Glocke läuten können. Die Namen der Siegerin und des Siegers wären zudem in die Glocke eingraviert worden.

An den Verpflegungsstationen wäre alles für jeden einzelnen Starter individuell abgepackt gewesen, das Mitführen eines Handys wäre obligatorisch gewesen. „Damit man sie orten kann, wenn irgendwas passieren sollte. Diejenigen, die nicht aus der Gegend stammen, kennen sich ja nicht aus und könnten uns im Fall der Fälle gar nicht sagen, wo sie sich gerade befinden, wenn nicht zufällig ein Ortsschild in der Nähe ist“, erklärt Wieg.

Der hofft nun darauf, dass der 65-Kilometer-Wettkampf, für den ein Zeitlimit von elf Stunden anberaumt war, im Herbst des kommenden Jahres über die Bühne gehen kann. Zuvor soll im August der „Ohmrathon“, der in diesem Jahr ebenfalls Corona zum Opfer fiel, stattfinden.

Den traditionellen Crosslauf rund um die Zinkspitze, der stets im Januar ist, musste der LTV Obereichsfeld schweren Herzens bereits absagen.