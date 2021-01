Vereinzelte Spuren im Eis: Nur die etwa 50 Bundeskaderathleten und Sportgymnasiasten des ESC Erfurt dürfen momentan trainieren. Sonst herrscht in allen fünf Abteilungen des Vereins nahezu Stillstand.

ESC Erfurt: Still und starr ruht das Eis

Gut 30 Jahre lang entwickelte sich der Eissportclub (ESC) Erfurt erfolgreich und relativ sorgenfrei. Am 20. Oktober 1989 mit den Sektionen Eisschnelllauf und Eiskunstlauf gegründet, wuchs die Zahl der Mitglieder beständig und lag zuletzt stets deutlich über 500, verteilt auf fünf Abteilungen, da mit den Jahren auch Eishockey, Eisstocksport und Bobsport hinzugekommen waren. In der mehrfachen Olympiasiegerin und Weltmeisterin Gunda Niemann-Stirnemann hatte der ESC sein sportliches Aushängeschild. Zu ihr, nun Trainerin, schauen die Nachwuchssportler auf und eifern ihr nach. In der nach der einstigen Erfurter Weltklassesportlerin benannten, 2001 eröffneten Eishalle erlernen sie die Grundlagen. Die Halle, ob im täglichen Training, bei hochklassigen Wettkämpfen oder beim öffentlichen Eislaufen, ist immer gut gefüllt.

So war es zumindest bis zum letzten Winter. Als das Coronavirus Deutschland erreichte und für eine Pandemie sorgte, die das öffentliche Leben und damit auch den Sport in großen Teilen lahmlegte, war die Saison für den ESC gerade zu Ende gegangen. „Im vergangenen Winter sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen, eine Woche nach dem letzten Wettkampf kam der Lockdown“, blickt Marian Thoms, Vorstand Sport und Geschäftsführer des ESC, zurück.

Nur rund 50 ESC-Sportler dürfen derzeit trainieren

Das Sommertraining und der Start der neuen Saison im Herbst brachten dann schon die ersten Einschränkungen mit sich. Trainingslager und Wettkämpfe seien wegen der Hygieneregeln eine logistische Herausforderung gewesen, so Thoms. „Und gerade unsere Hobbysportler haben deutlich seltener trainiert als sonst zu dieser Zeit. Doch zumindest hat sich da noch was bewegt.“

Seit Beginn des zweiten Lockdowns im November herrscht indes auch beim ESC nahezu Stillstand. Lediglich die Bundeskaderathleten – von den derzeit rund 540 Vereinsmitgliedern sind das gerade mal 15 – sowie die weiteren Sportgymnasiasten, zusammen rund 50 Sportler, dürfen regulär trainieren und Wettkämpfe bestreiten. Das Problem: Es finden quasi keine Wettkämpfe statt. Der Weltverband versucht zwar aktuell im niederländischen Eisschnelllauf-Mekka Heerenveen, zumindest den erwachsenen Spitzensportlern in einer „Blase“ – niemand darf rein, niemand raus – EM, zwei Weltcups und WM und damit eine sportliche Perspektive zu ermöglichen. Mit dabei sind vier ESC-Eisschnellläufer sowie zwei, die in Erfurt trainieren. Doch für alle anderen gilt: Still und starr ruht das Eis. „Alle nationalen und internationalen Juniorenwettkämpfe wurden abgesagt, wir versuchen den Bundeskaderathleten zumindest ein paar Vergleichswettkämpfe anzubieten“, sagt Thoms.

Thoms: „Selbst Eismeister traurig, dass Eisbahn nun so leer ist“

Das führt bei Sportlern und Trainern zu Motivationsproblemen. „Wir sind froh, dass wir die Eishalle nach wie vor nutzen dürfen, da haben wir Top-Bedingungen. Aber ohne sportliches Ziel fällt es schwer, die Intensität im Training aufrecht zu erhalten. Selbst die Eismeister sind traurig, dass die Eisbahn nun so leer ist“, erzählt der ESC-Geschäftsführer.

Bei der kürzlich von ihm durchgeführten jährlichen Bestandsaufnahme der Mitglieder stellte Thoms zwar verglichen mit den Vorjahren noch keinen großen Unterschied fest. „Aber auch nur, weil wir immer erst im Januar und Februar durch Kindergarten- und Schulkurse sowie das öffentliche Eislaufen den größten Zulauf haben.“ Da diese nun allesamt ausfallen und somit keine neuen Mitglieder hinzukommen werden, dürfte der jedes Jahr im Sommer stattfindende Mitgliederrückgang von 60 bis 70 vorwiegend kurzfristig interessierten, dann aber die Sportart wieder wechselnden Kindern und Jugendlichen diesmal nicht ausgeglichen werden. So rechnet der Verein mit einem Mitgliederrückgang von 10 bis 15 Prozent. Zumal Online- und Videotraining selbst für die schon länger dem Verein zugehörigen Sportler auf Dauer keine Lösung seien und auch dadurch Abgänge befürchtet werden.

Keine finanziellen Sorgen, aber deprimierende Ungewissheit

In ihrer Gefühlswelt sind die Verantwortlichen des ESC Erfurt derzeit hin- und hergerissen. Einerseits sind sie überzeugt, dass sie die Krise nicht umwirft, da sie in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben, die große und kleine Eishalle kostenfrei nutzen dürfen und somit keine finanziellen Sorgen haben. „Andererseits ist die Ungewissheit deprimierend. Man sitzt da, kann als Verein nichts planen und wartet beinahe lethargisch auf die nächsten politischen Entscheidungen“, meint Thoms.

Alle beim Eissportclub hoffen auf Normalität. So wie in den 30 Jahren, bevor Corona kam.