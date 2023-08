Ex-Dortmunder Bellingham überragt bei Real-Sieg in Almeria

Madrid Der frühere Dortmunder Jude Bellingham hat Real Madrid in der spanischen Liga mit einer herausragenden Leistung zum zweiten Sieg im zweiten Spiel der neuen Saison geführt.

Der 20 Jahre alte Engländer, der in diesem Sommer für 103 Millionen Euro vom BVB zu den Königlichen gewechselt war, erzielte beim 3:1 (1:1)-Auswärtssieg bei UD Almería die ersten beiden Treffer (19. Minute und 60.) für sein Team selbst. Das dritte Tor des Brasilianers Vinícius Júnior (73.) bereitete Bellingham vor.

Dabei waren die Gastgeber im Estadio de los Juegos Mediterráneos in der 3. Minute durch Sergio Arribas in Führung gegangen. Doch Madrid mit den deutschen Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger in der Startelf drehte anschließend die Partie. Daran hatte auch Kroos seinen Anteil, der Weltmeister von 2014 legte Bellinghams zweiten Treffer sehenswert vor. Es war bereits seine 63. Torvorlage in der spanischen Top-Liga.