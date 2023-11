Ex-Spieler des FC Carl Zeiss Jena überraschen im DFB-Pokal: Einer haut den FC Bayern München raus

Julian Günther-Schmidt fasst sich an den Kopf und kann es nicht glauben: Saarbrücken hat den FC Bayern aus dem Pokal geworfen.

Jena. In der zweiten Pokalrunde gab es sehr überraschende Ergebnisse: Ex-Spieler des FC Carl Zeiss Jena waren daran beteiligt.

Gleich drei Ex-Spieler des FC Carl Zeiss Jena haben im DFB-Pokal eine Überraschung gelandet. Die größte Sensation gelang Julian Günther-Schmidt mit dem 1. FC Saarbrücken, der den amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München mit 2:1 besiegt hat.

Günther-Schmidt wurde in der 72. Minute im Spiel gegen die Bayern beim Stand von 1:1 eingewechselt. In der Nachspielzeit nutzte Marcel Gaus einen Konter für den Drittligisten zum Siegtor. Den Bayern blieben nur zwei Minuten zur Reaktion. Sie konnten sich aber nicht in die Verlängerung retten: Saarbrücken bejubelt den Sieg gegen den Rekordmeister.

SC Paderborn besiegt auswärts den SC Freiburg

Einst spielte Günther-Schmidt beim FC Carl Zeiss mit Raphael Obermair zusammen. Der steht heute in Diensten des SC Paderborn unter Trainer Lukas Kwasniok, der einst den FCC in der dritten Liga betreut hat. Und den Paderbornern gelang als Zweitligist mit einem 3:1-Erfolg beim Bundesligisten SC Freiburg ebenfalls der Sieg in der zweiten Pokalrunde. Maximilian Rohr saß bei der Partie auf der Bank.

Bereits am Dienstagabend hatte sich Fabian Eisele mit dem Regionalligisten FC Homburg für das Pokal-Achtelfinale qualifiziert. Der Stürmer erzielte das Tor zum 1:0 gegen den Zweitligisten Greuther Fürth. Unterm Strich stand ein 2:1 für das unterklassige Team. Theoretisch ist damit ein saarländisches Duell zwischen Homburg und Saarbrücken im Achtelfinale möglich.

Pokalauslosung findet am Sonntag statt

Die Pokalauslosung findet am Sonntag um 15.45 Uhr statt (Übertragung im ZDF). Das Achtelfinale wird noch in diesem Jahr am 5. und 6. Dezember ausgetragen.

