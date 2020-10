Ex-THC-Spielerin Snelder zurück in der Bundesliga

Sie gehörte zu den prägendsten Figuren der THC-Erfolgsgeschichte. Zwischen 2010 und 2016 gewann sie mit den Thüringer Handballerinnen sechs deutsche Meisterschaften in Folge und reckte zweimal den Pokal in die Höhe. Nun ist die Holländerin, die es vor vier Jahren nach Budapest zog, zurück in der Bundesliga.

Wie die SG BBM Bietigheim am Donnerstag mitteilte, wechselt die 30-jährige Kreisläuferin mit sofortiger Wirkung zum aktuellen Tabellenführer. Zuvor hatte sie ihren Vertrag beim ungarischen Verein Siofok KC aufgelöst. „Ich freue mich auf dieses neue Abenteuer und vor allem, wieder in der deutschen Bundesliga und der Champions League zu spielen“, sagt die Abwehrspezialistin.

Weltmeisterin mit „Oranje“ 2019

Bietigheim bezeichnet Snelder als „perfekte Nachverpflichtung“. Trainer Markus Gaugisch betont: „Wir wollten von Beginn an die Position am Kreis und im Deckungszentrum mit einer weiteren körperlich starken Spielerin besetzen. Danick passt genau in dieses Anforderungsprofil. Sie hat fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und bringt unendlich viel Erfahrung und Biss mit.“ Ihren größten internationalen Erfolg feierte Snelder als Kapitän der Niederlande mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2019 in Japan.

Im Februar 2021 zurück in der Salza-Halle

Zum Wiedersehen mit dem THC wird es in der Bundesliga am 3. Februar 2021 kommen. Dann dürften die Fans in der Bad Langensalzaer Salza-Halle dem einstigen Publikumsliebling einen stimmungsvollen Empfang bereiten.