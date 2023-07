Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena hat neuen Job: Vertrag beim FSV Zwickau unterschrieben

Jena. In der neuen Saison gibt es im Ernst-Abbe-Sportfeld ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Ein Ex-Trainer des FC Carl Zeiss Jena hat einen neuen Job in der Regionalliga Nordost gefunden: Rico Schmitt übernimmt beim Drittliga-Absteiger FSV Zwickau. Der 54-jährige Fußball-Lehrer hat am Freitag einen ab 1. Juli gültigen Zweijahresvertrag bei den Westsachsen unterzeichnet.

Am kommenden Montag um 17 Uhr wird der neue Cheftrainer des FSV Zwickau bereits den offiziellen Trainingsstart für die Regionalliga-Saison 2023/24 vollziehen. Zuletzt stand Rico Schmitt als Cheftrainer bei Drittligist SV Meppen an der Seitenlinie. Er wird nun Nachfolger des Ex-Jenaers Ronny Thielemann.

Beim FC Carl Zeiss Jena nur mit mäßigem Erfolg

Vor der Station in Meppen beschäftigte der FC Carl Zeiss Jena Rico Schmitt. Nach dem Fehlstart in die Drittliga-Saison 2019/20 hatte ihn der Club als Nachfolger von Lukas Kwasniok geholt. Die Jenaer stellten ihm Co-Trainer René Klingbeil an seine Seite. Das Gespann holte in elf Punktspielen zwölf Punkte, doch die Hypothek war zu groß. Letztlich trennten sich die Jenaer von Schmitt und beförderten Klingbeil zum Teammanager mit Trainer Kenny Verhoene an der Seite. Der Abstieg in die Regionalliga war nicht mehr zu verhindern.

Oktober 2019 beim FC Carl Zeiss Jena: Co-Trainer René Klingbeil (links) und Cheftrainer Rico Schmitt Foto: Tino Zippel

Rico Schmitts größter Erfolg liegt schon mehr als Jahrzehnt zurück. In der Saison 2009/10 schaffte er mit dem FC Erzgebirge Aue den Aufstieg in die 2. Bundesliga und sorgte damals als Herbstmeister für Furore. Lange spielten die Erzgebirgler dann um den Aufstieg in die Bundesliga mit, am Ende erreichte das Team den fünften Platz.

FSV Zwickau nach Abstieg mit finanziellen Problemen

Die Zwickauer kämpfen nach dem Abstieg mit erheblichen finanziellen Problemen. Der Kader ist noch so lückenhaft, dass ein geplantes Testspiel in Bad Lobenstein abgesagt werden musste.

