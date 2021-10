Hat bei der Kunstturn-WM die Chance auf eine Medaille am Schwebebalken: Pauline Schäfer-Betz in Aktion.

Turn-WM Ex-Weltmeisterin Schäfer-Betz in Japan auf Medaillenkurs

Kitakyushu. Pauline Schäfer-Betz hat bei den Turn-Weltmeisterschaften im japanischen Kitakyushu zum dritten Mal in ihrer Karriere das Finale am Schwebebalken erreicht.

Die Weltmeisterin von 2017 in Montreal musste nach ihrem eigenen Auftritt im General Gymnasium noch fast einen Tag lang Geduld haben, ehe am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit feststand, dass sie an ihrem Spezialgerät nach einer Medaille greifen darf.

Mit 13,733 Punkten zog die 24 Jahre alte Chemnitzerin an ihrem Paradegerät als Dritte des Klassements hinter der Chinesin Luo Rui (14,566) und der Russin Angelina Melnikowa (14,033) in die Entscheidung der besten Acht ein. Diese wird am Sonntag (10.00 Uhr MESZ) ausgetragen.

