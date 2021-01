Fabian Günzel: Ein Mühlhäuser Zauberer an und abseits der Tischtennisplatte

Der 16-jährige Sportgymnasiast aus Mühlhausen spielt bei Thüringenliga-Tabellenführer Post SV II an Position zwei und will hoch hinaus.

Mühlhausen. Sportlich gesehen ist Fabian Günzel zuletzt ein wenig fremdgegangen. Statt wie sonst nahezu täglich den Tischtennisschläger zu schwingen, hat der 16-Jährige, der für Thüringenliga-Tabellenführer Post SV Mühlhausen II an Position zwei aufschlägt, seine Billardkünste im heimischen Keller unter Beweis gestellt. Die Tischtennisplatte musste dort kürzlich einem Billardtisch weichen. "Das war ein Kindheitstraum meines Vaters", verrät Günzel.

Die Tischtennisplatte im Keller des Elternhauses, die durch den Billardtisch ersetzt wurde, hat der Zehntklässler, der das Sportgymnasium in Erfurt besucht, als Kind häufig benutzt, bevor er als Siebenjähriger dem Post SV beitrat.

Vater diente als Vorbild

Vater Michael, der für die dritte Mühlhäuser Mannschaft aufschlägt, nahm seinen Filius auch Tischtennis-mäßig früh unter seine Fittiche - und spornte diesen damit an. "Ich habe mir gedacht: Wenn er das kann, dann kann ich das auch", erinnert sich Fabian mit einem Schmunzeln.

Mit sieben Jahren trat der heutige Teenager dem Post SV bei, ist seinem Verein auch nach dem Wechsel ans Erfurter Sportgymnasium, der in der 6. Klasse erfolgte, treu geblieben. Das Talent des Thüringenligaspielers machte sich schnell bemerkbar.

Ruhig, aber gut gelaunt

In seiner sportlichen Vita stehen für den gebürtigen Mühlhäuser unter anderem der dritte Platz bei den mitteldeutschen Meisterschaften und eine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in seiner Altersklasse zubuche.

"Fabian ist ein ruhiger Typ, aber immer gut gelaunt und beliebt", erklärt Trainer Erik Schreyer, der in Günzels Team als Nummer eins aufschlägt und auch im selben Haus wie Familie Günzel wohnt. Kein Wunder, dass der Draht daher sehr eng ist. "Manchmal kocht Fabian sogar für mich. Und ich muss sagen, das macht er echt gut", verrät Schreyer lachend.

Duelle sind anspruchsvoller geworden

Bereits in der vergangenen Saison schlug Günzel für den Post SV II auf, damals noch an Position drei geführt. Vor dieser Serie rückte der Mühlhäuser, der die ersten Saisonspiele krankheitsbedingt verpasste, noch einen Rang weiter nach oben.

Als Team-Nummer zwei sind die Kontrahenten jetzt noch mal stärker geworden. Doch der Youngster, der drei seiner vier Einzel gewonnen hat, profitiert von dieser Herausforderung. "Die Spiele sind noch anspruchsvoller geworden. Jetzt muss ich immer Vollgas geben", betont er.

Wegen des Corona-Virus wird dieses Mal nur die erste Halbserie gewertet. Die Mühlhäuser stehen derzeit ohne Verlustpunkt ganz vorne, müssen noch vier Hinrundenbegegnungen bestreiten. "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch am Ende oben stehen werden. Denn wir haben eine gute Mannschaft", ist sich Günzel sicher.

"Je höher, desto besser"

Ein Aufstieg in die Oberliga käme dem großen Talent, das in Erfurt gemeinsam mit seinem Teamkollegen Vincent Kazuch trainiert, gerade recht. Schließlich will der 16-Jährige so schnell wie es geht gegen noch bessere Gegner antreten. In der Ober- oder Regionalliga mitzumischen, hat sich der 1,82 Meter große Günzel daher vorgenommen: "Je höher, desto besser."

Das Potenzial dazu besitzt er laut seines Trainers allemal. "Fabian hat nahezu ein fotografisches Gedächtnis. Er guckt sich Sachen an und kann diese dann in kürzester Zeit umsetzen", lobt ihn Schreyer.

Zwar greift Günzel mit seinem Paradeschlag, der Vorhand, an, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Auf bedingungslose Offensive setzt er dabei aber nicht: "Manchmal warte ich auch ab, was mein Gegner macht, und nutze dann meine Chance."

Zauberei als Hobby

Dass er geschickte Hände besitzt, beweis der 16-Jährige aber nicht nur, wenn er seine Gegner am Tischtennistisch beherrscht. Günzel ist auch ein begeisterter Zauberer. "Dieses Hobby habe ich in der siebten Klasse für mich entdeckt", verrät er.

Seitdem übt er fleißig und demonstriert seine Tricks auch gerne mal den Teamkameraden. "Er hat unglaublich viele Tricks drauf. Egal zu welchem Turnier wir gefahren sind, er hatte immer seine Zauberkarten dabei. Und dann hat sich immer ein großer Menschenpulk um ihn herum gebildet", sagt Coach Schreyer.

Wenn man so will, ist Fabian Günzel also ein Zauberer an und abseits des Tischtennis-Tisches. Es gibt schlimmere Charakterisierungen...