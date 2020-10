Fahner-Höhe-Trainer Busse: „Zum siebten Mal nicht krass unterlegen“

Tobias Busse, Trainer des FC An der Fahner Höhe.

Erfurt. Nach der 0:3-Niederlage gegen Rot-Weiß Erfurt gilt es für den FC An der Fahner Höhe nach vorn zu schauen.

Das Oberliga-Duell beim FC Rot-Weiß Erfurt war nicht nur für den Trainer des FC An der Fahner Höhe, Tobias Busse, eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Mit Max Reinwald, Robert Lischke, Maik Baumgarten, Jens Möckel, Daniel Winge und Marc Fleischhauer standen beim Team aus Dachwig gleich sechs ehemalige Rot-Weiße im Kader, vier davon in der Startelf. Wir sprachen nach der 0:3-Niederlage seines Teams mit dem Gästetrainer.