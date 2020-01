Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Favoritensieg für B-Jugend des VfR Bad Lobenstein

Die B-Junioren des VfR Bad Lobenstein wurden in Neustadt neuer Kreismeister im Futsal. Dabei ließen sie die Kurstädter der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. Die Koseltaler blieben nicht nur ungeschlagen, sondern waren auch mit 15 Toren das treffsicherste Team, ließen nur einen Gegentreffer zu und stellten mit Philip Schier auch den besten Spieler. „Wir waren die mit Abstand spielerisch beste Mannschaft. Außerdem war die mannschaftliche Geschlossenheit ausschlaggebend für den Turniersieg“, so ein mehr als zufriedener Trainer Silvio Sell.

Schon nach den ersten Spielen gegen Stadtroda (3:1), JFC Saale-Orla (4:0) und Thüringen Jena (1:0) lag der VfR auf Meisterkurs, von dem er sich auch im weiteren Turnierverlauf nicht abbringen ließ. Es folgten weitere Siege gegen Kahla (6:0) und Thüringen Jena II (1:0). Nur im vorletzten Spiel gegen die Blau-Weißen aus Neustadt ließ die Sell-Elf beim torlosen Unentschieden Punkte liegen. Dies war aber nicht mehr ausschlaggebend, denn zu diesem Zeitpunkt war den Koseltalern der Titel nicht mehr zu nehmen.

Nur Neustadt punktet gegen den VfR

Ebenfalls aufs Podest schaffte es der SV Blau-Weiß Neustadt, der mit elf Punkten und 10:1 Toren Platz zwei belegte. „Damit waren wir zufrieden. Wir haben den Start verschlafen, haben uns aber gesteigert, sind von Spiel zu Spiel besser geworden. Bad Lobenstein ist verdient Meister“, so Trainer Daniel Opel. Immerhin stellten die Blau-Weißen mit Matteo Glaser den besten Torschützen, der sechs Treffer erzielte.

Dabei startete die Opel-Elf nicht gerade vielversprechend ins Turnier, unterlag dem JFC Saale-Orla mit 0:1 und fand auch beim 0:0 gegen Thüringen Jena nicht in die Erfolgsspur. Erst ein 6:0 Sieg gegen Stadtroda brach den Bann und beflügelte die Orlastädter, die gegen Thüringen Jena (1:0) und Kahla (3:0) weitere Siege folgen ließ und dem Meister als einzige Mannschaft einen Zähler abknöpfte.

Thüringen Jena siegt im Kampf um Bronze

Spannend verlief der Kampf um Platz drei zwischen dem FC Thüringen Jena und dem JFC Saale-Orla, den schließlich die Jenaer (9/6:2) für sich entschieden. Entscheidend war unter anderem der direkte Vergleich, in dem der JFC mit 0:3 unterlag. Außerdem leistete sich der FC Thüringen nur eine Niederlage, während sich der JFC gegen den Bad Lobenstein (0:4) eine weitere Pleite erlaubte, so dass am Ende acht Punkte und 6:10 zu Buche standen.

JFC-Trainer Dirk Wetzel analysierte im Nachgang: „ Es wäre mehr drin gewesen. Wir hatten wegen Verletzung keine Wechsler mehr. Hinten heraus hat uns die Kraft gefehlt. Die Spieler haben aber ihre Sache gut gemacht.“ Neben dem Sieg gegen Neustadt blieb der JFC noch gegen Stadtroda (4:2) erfolgreich und spielte gegen Kahla (1:1) und Thüringen Jena II (0:0) jeweils Unentschieden. Auf den weiteren Plätzen folgten FSV Grün-Weiß Stadtroda (5/7:16), FC Thüringen Jena II (4/3:7) und BSG Chemie Kahla (3/3:13).