FC Carl Zeiss Jena empfängt Bundesligisten im DFB-Pokal

Jena. Geschäftsführer Chris Förster freut sich in der ersten Runde des DFB-Pokals auf seinen Lieblingsclub.

Das ganz große Los blieb Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena am Sonntag im DFB-Pokal verwehrt. Glücksfee und TV-Experte Thomas Broich zog mit dem 1. FC Köln aber einen Bundesligisten aus dem Lostopf. Jenas Geschäftsführer Chris Förster ist zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir wieder einen Traditionsverein aus der Bundesliga gezogen haben. Und ich mich ganz besonders, Köln war als Kind mein Lieblingsclub.“

Nur einmal in den letzten zehn Jahren die erste Runde überstanden

Die Jenaer sind pokalerprobt, für sie ist es in den zurückliegenden zehn Jahren schon die siebente Teilnahme im Kampf um den nationalen Cup. Allerdings kamen die Thüringer in diesem Zeitraum nur einmal in die zweite Runde: 2015, als sie gegen den damaligen Bundesligisten Hamburger SV mit 3:2 nach Verlängerung gewannen. Das Pokalduell in der 1. Runde mit Köln gab es auch schon: 2006 gewannen die Rheinländer in Jena 2:1.

Das große Bayern-Los hat diesmal Fünftligist Bremer SV gezogen, Titelverteidiger Borussia Dortmund muss bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden antreten, Vizemeister RB Leipzig bei Zweitligist SV Sandhausen. Die erste Runde soll vom 6. bis zum 9. August ausgetragen werden.

