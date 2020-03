FC Carl Zeiss Jena: 1860-Partie gilt als Risikospiel

Beim Spiel der 3. Fußball-Liga am Samstag zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem TSV 1860 München wird es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geben. Die Begegnung wird als Spiel mit erhöhtem Risiko bewertet, sagte FCC-Geschäftsführer Chris Förster.

Grund dafür ist eine Fan-Feindschaft in der Ultraszene zwischen beiden Clubs. Die Jenaer Ultras sind eng mit denen des FC Bayern München befreundet, was den 1860-Anhängern nicht gefallen kann. Vor dem Hinspiel im September 2019, das die Löwen mit 3:1 gewannen, war es in einer Münchner Kneipe zu einem Zusammenstoß der Fanlager gekommen. Offenbar saßen die FCC- mit den Bayern-Fans beieinander, als teilweise vermummte 1860-Anhänger hinzukamen. Es entstand eine Massenschlägerei, bei der ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand.

FC Carl Zeiss Jena – 1860 München, Samstag, 14 Uhr, Ernst-Abbe-Sportfeld