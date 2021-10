Gegen Cottbus brennt im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld am Mittwochabend wieder das provisorische Flutlicht.

FC Carl Zeiss Jena bietet PCR-Tests für Cottbus-Spiel an

Jena. Für die Nachholpartie der Fußball-Regionalliga am Mittwoch im Ernst-Abbe-Sportfeld gilt wieder die 3G+-Regel.

Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat für das Nachholspiel am Mittwoch (Beginn 19 Uhr) gegen Energie Cottbus bereits 3000 der bis zu 5000 erlaubten Tickets verkauft. Es gilt wieder die 3G+-Regel. Das bedeutet: Bis auf Schulkinder, für die ein Schnelltest beziehungsweise ein Nachweis an den regelmäßigen Schultestungen genügt, brauchen alle, die nicht gegen Corona geimpft oder davon genesen sind, einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Diesen bietet der Verein für 20 Euro am Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr an folgenden Standorten an: Jena (VIP-Zelt im Ernst-Abbe-Sportfeld, Roland-Ducke-Weg 1), Gera (Aufbau-Treff, Rückseite vom Netto/Aldi-Parkplatz, Otto-Rothe-Str. 18), Weimar (Bauhaus Universität, Belvederer Allee 4), Apolda (Jugendclub „Studioclub“, Christian-Zimmermann-Straße 100) und Rudolstadt (Volksbank eG, Marktstraße 22, Rudolstadt, im Bistro).