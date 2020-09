FC Carl Zeiss Jena: Hoffnung auf mehr Zuschauer gegen Werder Bremen

Zuschauer verfolgen in Kleingruppen und mit Mund-Nasen-Schutz das Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Hertha BSC II.

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena will im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen mehr Fans begrüßen. Der Antrag dafür ist eingereicht.

Der FC Carl Zeiss Jena hofft darauf, mehr Besucher beim DFB-Pokalspiel gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 20.45 Uhr) begrüßen zu dürfen als bei den vergangenen Regionalliga-Partien – also mehr als 1256 Zuschauer. Ein entsprechender Antrag ist beim Gesundheitsamt der Stadt Jena eingereicht.

Wunsch: Auch Stehplatz-Karten anbieten

„Wir wollen zu den Sitzplatzbereichen noch die Stehplatzbereiche hinzunehmen“, sagt Vereinssprecher Andreas Trautmann. Der Klub hoffe, dass bis Mittwoch der Auflagenbescheid eintreffe. Über die genaue Größenordnung von teilnehmenden Fans wollte Trautmann nicht sprechen. Nach Informationen unserer Zeitung peilt der Regionalligist an, 3000 Fans zum Pokalspiel zuzulassen. Gästefans des Bundesligisten dürfen aber nicht ins Stadion.

Erst nach Eingang des Auflagenbescheides soll der Vorverkauf für Dauerkartenbesitzer starten, die jeweils ein Ticket fürs Pokalspiel bekommen. Sollten mehr Karten verfügbar sein, gehen diese in den Verkauf an die Vereinsmitglieder. Die Zeitfenster legt der FC Carl Zeiss kurzfristig fest. Die Karten kosten sieben Euro mehr als vergleichbare Tickets in der Regionalliga.

Sedlak: Höhere Chance als bei Geisterspiel

Die Mannschaft hofft auf möglichst viele Zuschauer beim Pokalspiel, das unter normalen Umständen sicherlich in einem ausverkauften Ernst-Abbe-Sportfeld stattfinden würde. „Bei einem Geisterspiel wäre die Chance nicht so groß für uns. Wenn die hoffentlich vielen zugelassenen Zuschauer richtig Radau machen, unterstützt das uns sehr“, sagt Torwart Lukas Sedlak.

Aufgrund des Pokalspiels befindet sich die Mannschaft wieder in der Corona-Testung. Am Dienstag und am Freitag finden weitere Corona-Tests aller Spieler und Betreuer statt, wie Trautmann berichtet.

Der FC Carl Zeiss Jena hatte sich durch den Gewinn des Thüringenpokals (8:2 im Finale gegen Martinroda) für den DFB-Pokal qualifiziert. Bei der bislang letzten Teilnahme schied der Klub 2018 in der ersten Runde gegen den 1. FC Union Berlin aus.

