FC Carl Zeiss Jena II: Immer noch kein Sieg

Die Zeiss-Youngster haben nach dem zehnten und vorerst letzten Saisonspiel immer noch keinen Sieg eingefahren, aber mit dem torlosen Remis gegen Eilenburg immerhin das dritte Spiel am Stück nicht verloren. Sicher auch Ergebnis des ständigen Coachings von der Seitenlinie. Und das nicht nur von Trainer Heiko Weber, sondern auch von seinem Co, Frank Berger.

Der erzählt, dass sie das seit der Partie in Martinroda so halten, um den Jungs mehr Hilfestellungen zu geben. Dort begann die Miniserie. Damit es vorn richtig funktioniert, fehlt noch Cleverness und Zielstrebigkeit vor dem Tor, auch bei der Ballbehauptung, meinte er.

Natürlich ist noch längst nicht alles gut, aber es wird besser. Findet auch der agile Thilo Gildenberg. Der 19-jährige Ex-Erfurter, vor ein paar Wochen als Vereinsloser gekommen, sieht etwas zusammenwachsen: „Ich bin hier gut reingekommen. Wir sind alle gierig, auch wenn das die Tabellensituation nicht aussagt. Schade, dass jetzt wieder eine Corona-Pause folgt“, sagt der dynamische Abräumer vor der Abwehr.

Das Auftreten gegen den als Tabellenzweiten angereisten Gegner muss künftig der Maßstab für den Zeiss-Nachwuchs sein, worauf aufgebaut werden kann. Anders als oft in dieser Saison, hatten auch die Jenaer Chancen. Tim Bunges Heber für Eilenburg über den Kasten (6.) beantworte Eric Voufack per gefährlicher Eingabe, die Maximilian Müller knapp verpasste (10.). Gästespieler Jakob Funken vergab kläglich aus Nahdistanz (20.). Dafür zischte auch Alexander Prokopenkos Distanzschuss am Pfosten vorbei (21.) und, er scheiterte nach Solo am Torhüter (28.).

Als Alexios Dedidis einen Volleyknaller von Bunge entschärft hatte, ging es in die Pause, in der gleich ein Ex-Jenaer mit seinem Trainer über die Taktik diskutierte. Der Kapitän der Eilenburger, Sebastian Heidel, einst selbst Zeiss-Fohlen, freut sich immer, nach Jena zu kommen, wo er seinerzeit auf Spieler und Trainer traf wie Tobias Werner, Olaf Holetschek, Stefan Treitl: „Schöne Erinnerungen. Heute war es ein intensives Spiel. Wir hatten nicht erwartet, dass Jena so dagegenhält“, zeigte der mittlerweile 31-jährige, 1,94 Meter große Mittelfeldstratege Respekt, dessen Team vorne mitspielen will, auch nicht abgeneigt wäre, aufzusteigen. Seine Zukunft sieht er nach Fußball und dem Wirtschaftspädagogikstudium als Berufsschullehrer.

Zu Beginn der zweiten Hälfte suchten die Gäste die Entscheidung. Einer Führung stand bei Bunges Schuss nur ein Jenaer Abwehrfuß im Wege (46.). Doch Zeiss bäumte sich auf. Zwei Flanken Voufacks konnten Müller und Maximilian Schlegel um Haaresbreite nicht erreichen, Prokopenko gelang in der Box der letzte Pass nicht (55., 57, 60.). Zum Ende hin wurde es noch einmal eng für die Gastgeber. Heidel prallte mit Jenas Torhüter zusammen. Eilenburgs Bank forderte vehement Elfmeter (76.). Dedidis musste noch zweimal gegen Einwechsler Steven Hache retten (90., 90. +3).

Auch die Jenaer Bank hatte ihren Aufreger. Isidor Akpeko sah wegen Spielverzögerung beim Einwurf in der Nachspielzeit Gelb-Rot (90. + 2).

Nach der Partie war die Aufregung schnell vergessen. Für die kommende Zwangspause wünschten sich alle Gesundheit. Manche auch schon Frohe Weihnachten und Guten Rutsch, weil wohl damit zu rechnen ist, dass die Spielunterbrechung länger dauern wird. Hoffentlich wäre auch ein Frohes Ostern nicht angebracht gewesen.