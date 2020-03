FC Carl Zeiss Jena II: In Unterzahl zum Sieg

Neunmal Gelb, einmal Gelb-Rot für die Zeiss-Youngster, fünf Kartons für die Grimmaer. Brutal war das Oberligaspiel am Freitagabend unter Flutlicht jedoch nicht, die Hand des Schiris saß ziemlich locker. Allerdings ging es schon zur Sache. Als Laurens Zintsch zum zweiten Mal auffällig wurde, sah er Gelb-Rot (45.+1). Am Ende gewann der FC Carl Zeiss II mit 2:0.

Beide Teams pressten hoch, weshalb es in der ersten Hälfte keine fußballerische Feinkost gab, aber viele lange Bälle, demzufolge keinen ruhigen Spielaufbau. Großchancen blieben Mangelware, wurden vergeben. Nach Eingaben in den Rückraum ballerte Grimma vorbei (19.), für Jena versemmelte Maximilian Schlegel (32.). Die Torjäger ihrer Teams, Gästespieler Christoph Jackisch (17) und Vasileios Dedidis (12), konnten an diesem Tag auch nicht entscheidend helfen.

Nach der Pause zeigte Zeiss II trotz Unterzahl eine Trotzreaktion und, dass die Mannschaft zurecht oben steht. Ermutigt von Trainer Christian Fröhlich, der auf den Lauf seiner Jungs vertraute, versteckten sich die Gastgeber nicht, sollten technische und zu erwartende konditionelle Vorteile nutzen. Mit zwei Viererketten wurden Räume eng gemacht, in beide Richtungen strukturiert agiert.

Einen Freistoß von Maximilian Weiß konnte der Grimmaer Torhüter gerade noch um den Pfosten drehen. Daisuke Yokota war gefoult worden. Auch am 1:0 (76.) war er beteiligt, narrte zwei Gegner. Ein Grimmaer spielte beim Versuch einer Grätsche in die Eingabe die Kugel mit dem Arm – Elfmeter. Schlegel verwandelte souverän rechts unten. Seine gute Leistung krönte der Japaner, der für den mit Verdacht auf Kreuzbandriss verletzten Nick Förster gekommen war, mit dem 2:0 in der Nachspielzeit. Grimma machte auf, schickte bei eigenem Freistoß den Keeper mit vor den Jenaer Kasten. Zak Paulo Piplica wehrte den Ball ab, schickte damit den Mitspieler auf die Reise zum verwaisten Kasten.