FC Carl Zeiss Jena II: Verdienter Arbeitssieg

„Wir brauchen noch ein bisschen, um richtig ins Laufen zu kommen“, fasste Jenas Trainer Christian Fröhlich die Partie zusammen, der trotzdem zufrieden war. Schließlich hieß es am Ende 1:0 (0:0) gegen Halle 96. Zweites Spiel im neuen Jahr, zweiter Sieg, kein Gegentor. Es war ein verdienter Arbeitssieg gegen einen schwer zu bespielenden Gegner, gegen den man in der Hinrunde noch verlor. Doch der Coach gewann an diesem Tag nicht nur diese drei Punkte, sondern deren sechs, weil er in Abwesenheit von Übungsleiter Kenny Verhoene, der wegen seiner Trainerlizenz bei den Profis in Magdeburg an der Seitenlinie stand, zuvor auch die A-Junioren bei ihrem 5:1-Sieg über Hansa Rostock betreut hatte.

Zeiss II startete gut in die Partie. Niklas Jahn hatte zwei Gelegenheiten (6.,15.). Die Gäste konnten lediglic-- Nadelstiche setzen. Max Zimmer hätte dabei den Zeiss-Nachwuchs richtig verletzten können, schoss jedoch aus Nahdistanz einen eigenen Mann an (21.). Nach einem Solo von ihm fischte Keeper Lukas Sedlak den Flachschuss aufs lange Eck gekonnt weg (34.). Dazwischen sprintete Jenas Kilian Pagliuca, der sich wieder für die Erste anbieten will, mit Ball Richtung Hallenser Kasten, wurde von Linus Lorenz grenzwertig gestoppt (25.). Die gute Schiedsrichterin Christine Weigelt ließ das laufen. Ebenso nach der Halbzeit den Vorstoß des Hallensers Eric Steven Kirst. Ausgleichende Gerechtigkeit. Im direkten Gegenzug fiel das Tor des Tages, weil Pagliuca, wie von außen gefordert, einfach mal abzog. Unhaltbar abgefälscht landete die Kugel flach im langen Eck – 1:0 (51.). Pagliuca selbst und Zak Paulo Piplica mit Pfostenschuss verpassten die Vorentscheidung (54., 67.). Das hätte ins Auge gehen können, denn der 96er Nils Morten Bolz stand beim Kopfball in die Arme von Sedlak völlig allein (66.), Kollege Gino Böhne verpasste später freistehend ganz knapp die Kugel. Das alles wurde auch beobachtet vom eigentlichen Kapitän der Zeiss-Youngster, Max Gottwald. Ein plötzlicher Schwindelanfall beim Aufwärmen ließ einen Einsatz nicht zu. Er hatte eine Erkältung unterschätzt. Da die Partie von Liga-Konkurrent Luckenwalde gegen International Leipzig ausfiel, thront das Team von Christian Fröhlich nunmehr an der Tabellenspitze.