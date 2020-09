FC Carl Zeiss Jena II zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Jena. Fußball, Oberliga: Die 2. Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena kann der Übermacht aus Plauen kaum etwas entgegensetzen - insbesondere in der Offensive

Jede Woche in anderer Besetzung anzutreten, ist für den Spielfluss sicherlich nicht förderlich. Bei einer Ausbildungsmannschaft ist das einkalkuliert. Aber dass es bei der 0:3 (0:0)-Heimniederlage gegen Plauen bei Jenas Zweiter vor allem nach vorn so gar nicht lief, war am Sonntag schon erschreckend.