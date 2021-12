FC Carl Zeiss Jena: Rätsel ums Spiel gegen den 1. FC Lok Leipzig

Das letzte Spiel des Jahres soll unter Flutlicht am Samstag um 16 Uhr stattfinden.

Jena. Am Sonnabend soll der FC Carl Zeiss Jena das letzte Heimspiel des Jahres austragen – doch noch ist dessen Austragung ungewiss.

Vorbereiten aufs Ungewisse: So lässt sich die Lage für die Spieler des FC Carl Zeiss Jena beschreiben. Am Samstag um 16 Uhr soll der Regionalligist den 1. FC Lok Leipzig zum letzten Punktspiel des Jahres empfangen. Doch ob es wirklich so kommt, ist offen.

„Wir gehen davon aus, dass am Sonnabend gespielt werden kann“, sagt Jenas Sportdirektor Tobias Werner, der aber zugleich Zeichen aus Leipzig vernimmt, dass die Austragung nicht gesichert ist. In der Mannschaft der Sachsen hatten sich mehrere Spieler mit dem Corona-Virus infiziert, andere sind als Kontaktpersonen bis Mittwoch in Quarantäne. Deshalb ist schon das Spiel gegen Rathenow ausgefallen.

Sind genügend Spieler einsatzfähig?

Intern verweisen die Leipziger darauf, dass nur zwölf Spieler einsatzbereit sind. Der Nordostdeutsche Fußballverband sieht es anders. Sobald 13 Feldspieler verfügbar sind, muss ein Verein antreten – nur eine Corona-Erkrankung oder eine amtlich angeordnete Quarantäne zählen als Entschuldigung. Nach dieser Rechnung sieht der Verband mehr einsatzfähige Spieler, so dass die Leipziger in Jena zum Fernsehspiel antreten müssen.

„Wir richten uns auf die Austragung ein“, sagt Jenas Geschäftsführer Chris Förster. Zwar ist ein geimpfter Betreuer der Jenaer an Corona erkrankt, aber die betroffenen Spieler sind freigetestet. Rücksprachen mit den Ämtern ergaben, dass nach derzeitigem Stand am Wochenende weiter 1000 Personen unter 2G-Bedingungen ins Stadion dürfen. Dauerkarteninhaber hatten ihre Ticketwünsche bereits angemeldet. Bleibt ein Restkontingent von 100 Karten, die in den Verkauf gehen sollen. Allerdings wollen die Jenaer damit warten, bis endgültig die Regularien geklärt sind.

Pause im Januar könnte deutlich kürzer werden

Sollte das Spiel gegen Lok Leipzig auch ausfallen, verkürzt sich die Pause im Januar. Laut Werner plant der NOFV, Nachholspiele am 15. und 16. Januar beziehungsweise am 20. und 21. Januar anzusetzen. Für Jena steht schon die ausgefallene Partie gegen Altglienicke auf der Liste. Möglicherweise müssen die Jenaer die geplanten Testspiele verlegen. Vorgesehen ist, gegen den FSV Zwickau, Dynamo Dresden und Bayreuth zu spielen. Regulär ist das erste Pflichtspiel im neuen Jahr am 29. Januar um 13 Uhr beim FC Energie Cottbus angesetzt.

Erster FCC-Abgang steht mit Hajrulla fest

