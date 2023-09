FC Carl Zeiss Jena schießt elf Tore und erlebt ein ungewöhnliches Comeback

Camburg. Beim FC Carl Zeiss Jena wirkte im Testspiel gegen den SV Eintracht Camburg ein alter Bekannter mit, der längst die Schuhe an den Nagel gehängt hatte.

Der Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat am Mittwochabend sein Testspiel beim Kreisoberligisten SV Eintracht Camburg mit 11:0 gewonnen. In der Partie in der Kleinstadt im Norden des Saale-Holzland-Kreises gab Trainer René Klingbeil vor allem Spielern eine Chance, die zuletzt nicht zu Startelf-Einsätzen gekommen waren. Sie sollten Spielpraxis sammeln.

Jan Dahlke (3), Max Grimm (2), Oleksii Ohurtsov (2), Maximilian Krauß, Benjamin Zank, Josien Nathaniel und Jannes Werner trugen sich in die Torschützenliste ein. „Elf Tore zu schießen, passt soweit“, sagte Klingbeil nach der Partie.

Spiel wegen Behandlung für längere Zeit unterbrochen

Überschattet wurde das Spiel von einer längeren Unterbrechung in der ersten Halbzeit, als ein Camburger Spieler nach Kreislaufproblemen mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht werden musste. Der FC Carl Zeiss wünschte dem Spieler über die sozialen Netzwerke gute Besserung.

Bei den Jenaern lief auch Co-Trainer René Lange in der Verteidigung auf. Plant der frühere Abwehrspieler auch in der Regionalliga seine Rückkehr aufs Feld? „Nein, er hat ausgeholfen, weil wir viele angeschlagene Spieler haben“, sagt Klingbeil. „Wir wollten für Freitag kein Risiko eingehen.“

Nächste Pflichtaufgabe schon 48 Stunden nach dem Spiel

Bereits am Freitag müssen die Jenaer nämlich beim SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla antreten. Der Thüringenligist empfängt den FCC zum Pokalspiel. Anstoß ist um 17.30 Uhr. „Für uns ist das Spiel bitterer Ernst“, sagt Klingbeil. So begründet er diese Worte.

Nach schweren Anschuldigungen: Spanische Justiz entscheidet für ehemaligen Trainer des FC Carl Zeiss Jena

Thüringen-Derby am 1. Oktober ist ausverkauft: So groß ist das Kontingent für Zeiss-Fans

Dreharbeiten für Krimiproduktion in Jena laufen: Welche Orte in Szene gesetzt werden