FC Carl Zeiss Jena zeichnet Eberhard Vogel aus

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena ernennt den 79-Jährigen zum Ehrenmitglied – die höchste Auszeichnung, die der Verein vergeben kann.

Der FC Carl Zeiss Jena hat einen seiner größten Fußballer mit einer besonderen Auszeichnung bedacht: Eberhard Vogel (79) wurde zum Ehrenmitglied ernannt – die höchste Auszeichnung, die der Traditionsverein vergibt. Überreicht wurde sie ihm vom Ehrenratsvorsitzenden Hans-Jürgen Backhaus und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates Ralph Grillitsch in der regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Runde seiner langjährigen Mitstreiter – unter ihnen Harald Irmscher, Dieter Scheitler, Udo Preuße, Jürgen Raab und Peter Ducke – in der Jenaer Goethe-Galerie.

„Lieber Matz, wir verneigen uns vor Dir und Deiner Lebensleistung für unseren Club und gratulieren herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung. Sie ist mehr als verdient. Danke, Matz!“, sagte Grillitsch.

Eberhard Vogel, den fast alle „Matz“ nennen, ist mit 440 Einsätzen DDR-Oberliga-Rekordspieler. Für den FC Carl Zeiss absolvierte er 335 Partien in denen er 154 Tore für die Zeiss-Elf erzielte. Vogel, der in Niederwiesa bei Chemnitz aufwuchs, kickte zunächst aber für den SC Motor Karl-Marx-Stadt (später FC Karl-Marx Stadt), mit dem er in die DDR-Oberliga aufstieg und 1967 DDR-Meister wurde. Als der Verein 1970 abstieg, wechselte Vogel zum FC Carl Zeiss, mit dem er dreimal den FDGB-Pokal gewann und 1981 das Europapokalfinale erreichte. Zudem arbeitete er auch als Trainer für die Thüringer. Unter seiner Regie gelang 1995 der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga.

Vogel war zudem Mitglied der DDR-Nationalmannschaft bei der WM 1974. Er bestritt drei Spiele, fehlte allerdings verletzungsbedingt beim denkwürdigen 1:0-Erfolg der DDR gegen den späteren Weltmeister BRD. Insgesamt absolvierte er 74 A-Länderspiele, in denen er 25 Tore schoss. Außerdem gewann er 1964 und 1972 bei den Olympischen Spielen Bronze.

Vogel ist aktuell der fünfte noch lebende Spieler, der die Ehrenmitgliedschaft erhalten hat.