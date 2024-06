Jena. Nils Petersen schickt den Deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen nach Jena: So fallen die Reaktionen aus

Der FC Carl Zeiss Jena wird im DFB-Pokal den Deutschen Meister und Pokalsieger begrüßen. Die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergab am Sonnabend, dass der Regionalligist gegen Bayer Leverkusen antreten muss.

Als Glücksfee war der einstige FCC-Spieler Nils Petersen im Einsatz, der erst am Montag zum öffentlichen Training der Nationalmannschaft Jena besucht hatte. Der Jenaer Präsident Ralph Grillitsch hatte sich im Vorfeld einen der beiden Bundesliga-Aufsteiger gewünscht. Abwehrspieler Nils Butzen wollte am liebsten gegen seinen früheren Club 1. FC Magdeburg antreten. Nun wird es der deutsche Double-Sieger, der am vorigen Wochenende den 1. FC Kaiserslautern im Pokalfinale mit 1:0 geschlagen hat. „Bernd Schneider hat mir vorhin noch geschrieben, er möchte Leverkusen“, sagte Petersen.

So reagieren die Verantwortlichen des FC Carl Zeiss Jena

„Wir spielen gegen den Deutschen Meister. Das ist ein unglaublicher Höhepunkt für unsere Mannschaft, sich mit diesen Spielern messen zu dürfen“, sagt FCC-Trainer Henning Bürger.

Am 18. August 2012 spielte Bayer Leverkusen im DFB-Pokal zuletzt in Jena. Manuel Friedrich (Leverkusen, rechts) klärt vor Sebastian Huke (FC Carl Zeiss Jena). Jena unterlag mit 0:4. © Tino Zippel

Jenas Sportdirektor Stefan Böger hat größten Respekt vor der besten Mannschaft Deutschlands. „Ich bin in den vergangenen Monaten Fan der Spielweise der Leverkusener geworden“, sagt er in einer ersten Reaktion auf die Auslosung. „Wir sind, obwohl wir das schwerste aller Lose gezogen haben, voller Vorfreude.“ Präsident Ralph Grillitsch hofft auf ein ausverkauftes Haus in der neuen Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Erste Pokalrunde findet im August statt

Die erste Pokalrunde findet vom 16. bis 19. August statt – mit Ausnahme der Spiele der beiden Supercup-Teilnehmer Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart (17. August), die erst Ende August bei ihren Gegner antreten. Die Partie im Ernst-Abbe-Sportfeld wird am 27. oder 28. August ausgetragen.

Der FC Carl Zeiss Jena hatte zum fünften Mal in Folge den Thüringer Landespokal gewonnen und sich damit für den DFB-Pokal qualifiziert. Allerdings kamen die Jenaer nicht über die erste Runde hinaus. Seinen größten Erfolg als Regionalligist feierte Club 2015, als er in der ersten Runde den Bundesligisten Hamburger SV aus dem Wettbewerb kegelte.

Größter Erfolg war Einzug ins Halbfinale

Die größten Erfolge im DFB-Pokal errangen die Jenaer als Zweitligist. In der Saison 2007/08 schaltete der FCC auf dem Weg ins Halbfinale den 1. FC Gera 03, den 1. FC Nürnberg, Arminia Bielefeld und den VfB Stuttgart aus – der heutige Trainer Henning Bürger stand bei zwei Siegen an der Seitenlinie. Gegen Borussia Dortmund endete beim Auswärtsspiel vor über 80.000 Zuschauern die Serie.

In den 1990er Jahren waren die Jenaer dreimal ins Viertelfinale des Wettbewerbes gekommen und scheiterten dort an Bayer Leverkusen, Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg.

