Jena. Wer wird Nachfolger von Kevin Kunz als Spieler der Saison beim Fußball-Regionalligisten? Das sind die Kandidaten.

Die Wahl zum Spieler der Saison beim FC Carl Zeiss Jena ist gestartet. Bei der gemeinsamen Abstimmung des Supporters Clubs und der Ostthüringer Zeitung wird der Nachfolger von Kevin Kunz gesucht, der den Titel im vergangenen Jahr gewonnen hatte.

Die Wahl fußt auf drei Säulen. Die Leserinnen und Leser der OTZ wählen ihren Favoriten. Gleiches gilt für die Stadionbesucher und die Mitglieder des Supporters Clubs. Zur dritten Säule zählen das Trainerteam und die Vereinsoffiziellen. Die Ergebnisse aus allen drei Wertungen fließen gleichberechtigt ins Endergebnis ein.

Wer zehn Einsätze hatte, ist auf der Kandidatenliste dabei

Eine Quote von zehn Einsätzen müssen jene Fußballer mindestens erbracht haben, die für die Wahl zum Spieler der Saison nominiert sind: 21 Fußballer erfüllten in der abgelaufenen Saison dieses Kriterium. OTZ-Reporter bewerteten bei jeder Regionalliga-Partie die Leistung jener Spieler, die mindestens 20 Minuten im Einsatz waren.

Das Ranking deckt sich in seiner Einschätzung mit jener der sportlichen Leitung. Auf den ersten drei Plätzen kommen Spieler ein, die auch in der kommenden Saison für den FC Carl Zeiss spielen. Die Fußballer auf den fünf Rängen mit den schlechtesten Noten (Pasqual Verkamp, Joshua Endres, Max Grimm, Jonathan Muiomo und Jan Dahlke) spielen in der neuen Serie nicht mehr für Jena beziehungsweise haben den Club bereits in der Winterpause verlassen.

Ein neuer Spieler steht an Spitze der Notentabelle

Den Spitzenplatz sichert sich mit Cemal Sezer ein Stürmer, der Ende Januar nach Jena gewechselt war (Durchschnittsnote 2,27). Der 28-Jährige erzielte zehn Tore für die Jenaer und bildete mit Elias Löder ein perfektes Offensivduo. Der Torschützenkönig der Regionalliga Nordost hatte zum Saisonbeginn ein paar Spiele gebraucht, um seinen Schwung aufzubauen. So begründet sich, dass er trotz seiner 25 Tore auf eine Schulnote von 2,45 im Schnitt kommt. Den dritten Platz erreichte Spielmacher Justin Petermann, der wegen seiner Verletzung fast die komplette Hinrunde verpasst hat.

Die beiden Innenverteidiger Burim Halili und Bastian Strietzel folgen auf den weiteren Rängen. Halili geht zum Drittliga-Absteiger Hallescher FC. Strietzel wird wohl zum Greifswalder FC wechseln. Nils Butzen auf dem sechsten Platz bleibt den Jenaern hingegen als erfahrener Spieler erhalten.

Titelverteidiger steht im Mittelfeld

Den Sieg im Vorjahr hatte sich Torhüter Kevin Kunz geholt. Er steht mit seiner Note von 2,72 im Mittelfeld. Der Keeper wollte gern in Jena bleiben, stolperte aber über seine Forderung eines verbesserten Torwarttrainings. Trotz einer Aussprache mit Torwarttrainer Bernd Jayme und einem verbesserten Training entschied sich das Trainerteam schließlich gegen eine Verlängerung mit dem erfahrenen Schlussmann, der nun beim Drittligaabsteiger MSV Duisburg im Gespräch ist.

Nun sind die Leserinnen und Leser an der Reihe, sich auf unserer Internetseite an der Abstimmung zum Spieler der Saison zu beteiligen. Die Wahl läuft bis zum Ende der Sommervorbereitung im Abstimmungsmodul, das in diesen Beitrag eingebaut ist.

