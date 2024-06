Jena. Der Fußball-Regionalligist aus Jena verstärkt sein Team: Der Sohn eines bekannten Vaters findet den Weg ins Paradies.

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Donnerstag einen neuen Torhüter verpflichtet. Marius Liesegang wechselt vom FC Teutonia 05 Ottensen (Regionalliga Nord) in die Regionalliga Nordost.

Die Jenaer sicherten sich die Dienste des 24 Jahre alten Keepers, der seine Ausbildung zunächst beim 1. FC Magdeburg und später beim 1. FSV Mainz 05 genossen hat. Der Sohn des ehemaligen Handballers Sven Liesegang (SC Magdeburg) stand bereits bei Dynamo Dresden unter Vertrag und gehörte dem Kader in sechs Zweitligaspielen an. Er bringt die Erfahrung von 53 Spielen in der Regionalliga Nord mit, in denen er 66 Gegentore kassiert hat.

Diese Stärken benennt Torwarttrainer Bernd Jayme

Der Jenaer Torwarttrainer Bernd Jayme lobt den Zugang. „Wir freuen uns, dass wir mit Marius einen Torhüter verpflichten konnten, der in den letzten Jahren seine Qualitäten in der Regionalliga unter Beweis stellen konnte und entsprechende Spielpraxis und Erfahrungen mitbringt“, sagt Jayme und verweist auf die Top-Ausbildung in Mainz. „Er verfügt neben seiner guten Körpergröße über eine sehr gute Ausstrahlung und ist darüber hinaus nicht nur auf der Linie und im Eins-gegen-Eins, sondern auch fußballerisch sehr stark.“

Liesegang freut sich über den Wechsel: „Der FC Carl Zeiss Jena ist ein Traditionsverein, und es macht mich stolz, nun ein Teil seiner Mannschaft sein zu dürfen“, sagt er. „Ich weiß, dass der Club eine überragende Fanbase hat, die sowohl zu Hause, in diesem wunderschönen Stadion, wie auch auswärts immer zahlreich am Start ist.“

Wettbewerber um Stammplatz für Alexios Dedidis

Liesegang wird mit dem Jenaer Eigengewächs Alexios Dedidis um die Nummer eins im Tor kämpfen. Maximus Babke sucht hingegen Spielpraxis, um sich weiterzuentwickeln, und verlässt deshalb den FCC. Ein Torhüter aus dem Juniorenbereich soll als Nummer drei zum Kader der ersten Mannschaft stoßen. Vorige Saison war Kevin Kunz die Stammkraft im Jenaer Tor und wollte gern weiter bleiben. Eine Vertragsverlängerung kam nicht zustande.

Damit haben die Jenaer nun drei externe Zugänge verpflichtet. Offensivspieler Erik Weinhauer kommt vom FC Rot-Weiß Erfurt. Verteidiger Philipp Wendt wechselt von der BSG Chemie Leipzig ins Paradies.

