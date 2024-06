Jena. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es eine gute Nachricht für den Regionalligisten, der sich gegen den Erzrivalen durchgesetzt hat.

Der Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, Patrick Widera, lächelt: Der Regionalligist hat mit dem Autohaus König einen neuen Hauptsponsor gewonnen, der einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben hat.

„Das gibt uns Planungssicherheit und vereinfacht beispielsweise die Beschaffung von Trikots“, sagt Widera. Die Jenaer hatten sich mit einer anderen Idee an das in Berlin ansässige Unternehmen mit über 80 Filialen gewandt. Aus den ersten Gesprächen ergab sich schließlich ein großes Sponsoringpaket, das neben der Präsenz auf der Trikotbrust weitere Werbemaßnahmen umfasst. Sachleistungen wie die Ausstattung mit Fahrzeugen sind laut Widera aber nicht enthalten.

Autohaus passt die Farbe seines Logos an

„Unser Engagement als Haupt- und Trikotsponsor des FC Carl Zeiss Jena ist Ausdruck unserer tiefen Verbundenheit mit der Region. Wir sehen in der Unterstützung des Vereins eine hervorragende Möglichkeit, unsere Markenbekanntheit zu erhöhen und unsere Kundennähe weiter zu intensivieren“, sagt Roger Matz, Prokurist Autohaus König.

Um stärker mit den Vereinsfarben zu harmonieren, wird der Sponsor das Gelb in seinem Logo an die Farbe im FCC-Emblem anpassen. Die Summe der Unterstützungsleistung benannten die Partner nicht. Nach Informationen unserer Zeitung bewegt sich der Betrag je nach sportlichem Erfolg für die beiden Jahre zusammen zwischen 240.000 und 300.000 Euro. Die Jenaer profitieren dabei davon, dass der bisherige Hauptsponsor Stadtwerke Jena weiterhin in ähnlicher Größenordnung erhalten bleibt.

Wettkampf mit FC Rot-Weiß Erfurt

Neben dem FC Carl Zeiss hatte sich auch der Rivale FC Rot-Weiß Erfurt um das Autohaus bemüht, das einst in der Landeshauptstadt als Trikotsponsor aufgetreten war. Doch diesmal bekamen die Jenaer den Zuschlag.

Der FCC verhandelt auch mit einem Spieler aus Erfurt über einen Wechsel. Kay Seidemann (24) ist ein Kandidat für die noch offene Planstelle im Kader für die offensive Außenbahn. Nach einer sehr guten ersten Spielzeit in Erfurt kam er in der abgelaufenen Saison zwar zu 28 Einsätzen, meist aber nur als Einwechsler. Er erzielte drei Tore. Die Gespräche mit dem Kandidaten sind aber noch nicht abgeschlossen. Bereits am Montag findet der Trainingsauftakt beim Regionalligisten statt.

