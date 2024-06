Jena. Der FC Carl Zeiss Jena hat einen neuen Spieler verpflichtet. Die Ultras der Horda Azzuro meldeten im Vorfeld Bedenken an.

„Wir werden Kay Seidemann im FCC-Trikot nicht akzeptieren.“ Mit diesen Worten endet eine Stellungnahme der Ultragruppierung Horda Azzuro, die sie bereits vor der Verpflichtung des Spielers durch den FC Carl Zeiss Jena veröffentlicht hatte.

Darin dementiert die Gruppierung, durch Bedrohungen versucht zu haben, den Transfer des Spielers vom FC Rot-Weiß Erfurt zu verhindern. „Welcher Arbeitgeber stellt einen Arbeitnehmer ein, der zuvor die eigene Organisation diffamiert hat? Was auf dem freien Arbeitsmarkt nicht passiert, tun wir uns als FCC jedoch an?“ fragt die Gruppierung.

Ultragruppierung bestätigt Vorabgespräch mit Stefan Böger

Die Ultras bestätigen, dass es am Freitag vor einer Woche ein Gespräch mit Sportdirektor Stefan Böger gab. Ein Mitglied der Gruppe, welches im Verlauf des Vormittags ohnehin im Stadiongelände zugegen gewesen sei, habe die Vorabberichterstattung zum Anlass genommen, „um auf der Geschäftsstelle die Korrektheit zu erfragen“. Mitstreiter der Fanszene seien mehrmals wöchentlich im Stadion und auf der Geschäftsstelle zugegen, „um im Rahmen von Arbeitsgruppen, Arbeitseinsätzen, Gesprächsrunden, Gremientätigkeiten, Spendenabrechnungen und ähnlichem als Mitglieder unseres Vereins zu wirken“.

„Gezielt gesucht wurde der Austausch mit dem persönlich bekannten Stefan Böger, um den bestehenden Draht für eine ehrliche Einschätzung der Situation zu nutzen. Leider ist dieses Gespräch im Nachgang öffentlich völlig falsch dargestellt worden“, heißt es in der Stellungnahme. Korrekt sei, dass dem Sportdirektor „verschiedene Quellen offenbart wurden, welche einen Transfer von Seidemann an die Saale in ein potentielles Problem übersetzen“. Es habe „durchgängig eine ruhige Atmosphäre, weit weg von Bedrohungen oder Einschüchterungen“, gegeben.

Fangruppierung kritisiert Trainer Henning Bürger

Kritik geht in Richtung Trainer Henning Bürger, der „ein völlig weltfremdes Szenario“ aufgebaut habe. Bürger hatte im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet, dass die großflächige Schmiererei an einer Turnhallen-Fassade auch andere Spieler nachdenklich gestimmt habe.

Ein unbekannter Täter hat eine Turnhallen-Fassade im Sportforum beschmiert. © FMG | Tino Zippel

„Zum Glück für Kay Seidemann gibt es noch andere Clubs, welche ihn gern in der 75. Minute einwechseln werden“, schrieb die Ultragruppierung. „Uns ist wichtig, den Verein vor in seltenen Fällen kurzsichtigen und bisweilen fatalen Entscheidungen seiner Angestellten zu schützen.“

Der FC Carl Zeiss Jena hat Kay Seidemann am Donnerstag verpflichtet. Er habe sich trotz finanziell besserer Angebote für die Offerte aus Jena entschieden.

