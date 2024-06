Jena. Wer Eintrittskarten fürs Eröffnungsspiel der Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld kaufen will, muss sich sputen. Die Italiener haben große Pläne.

Sampdoria Genua kommt nicht nur zum Eröffnungsspiel der Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld, sondern wird auch ein Trainingslager in Jena abhalten.

Der italienische Zweitligist reist am 14. Juli an, übernachtet in einem Hotel an der Stadtgrenze von Jena und trainiert im Ernst-Abbe-Sportfeld. Der FC Carl Zeiss Jena und die Stadtbetreibergesellschaft Elf5 unterstützen den Club und erhalten im Gegenzug bessere Konditionen fürs Eröffnungsspiel. „Die Trainingsmöglichkeiten auf unserem Gelände haben den Mitarbeitern von Sampdoria imponiert“, sagt FCC-Geschäftsführer Patrick Widera.

Darum wählt das Team Deutschland für sein Camp

Wegen der niedrigeren Temperaturen als in der Heimat verschlägt es das Team von Weltmeister Andrea Pirlo nach Thüringen. „Wir rücken zusammen, um das Camp zu ermöglichen“, sagt Widera. Die Italiener ziehen in die Gästekabine in der Osttribüne ein, die normalerweise von der Frauenmannschaft genutzt wird. Die ist während eines Teil der Zeit sowieso im Trainingslager und nutzt eine Woche lang das Sportzentrum Oberaue.

Auch interessant

Fußball SV 08 Rothenstein gegen FC Carl Zeiss Jena: Was am Rande passiert ist Von Tino Zippel

Sampdoria will mit acht Trainern gezielt in Gruppen trainieren und nutzt die Plätze im Ernst-Abbe-Sportfeld mit. Auf der Internetseite feiert der Club den internationalen Standard der Anlage und verweist auch auf das Training der englischen Nationalmannschaft im Ernst-Abbe-Sportfeld.

Eintrittskarten für Eröffnungsspiel gibt es in den Pressehäusern

Das Gastspiel in Jena endet mit dem Eröffnungsspiel am 30. Juli. Für die Partie gegen den bislang letzten Jenaer Gegner im Europapokal sind die Eintrittskarten nun auch in den Pressehäusern unserer Zeitung erhältlich. Wer einen Sitzplatz buchen möchte, muss sich sputen. Nach dem Spiel fährt Sampdoria Genua zum Flughafen, um zurück nach Italien zu reisen.

Den Kontakt zwischen beiden Clubs hatte der gemeinsame Trikotausrüster Macron hergestellt. Die Fußballarena war seit dem November 2020 auf dem Areal des Ernst-Abbe-Sportfeldes entstanden und bietet gut 15.000 Besuchern einen Platz.

Weitere aktuelle Nachrichten zum FC Carl Zeiss Jena: